L'iniziativa le "Vie dei tesori" ritorna a Caltanissetta per tre weekend

Si sale su uno dei campanili della cattedrale; si visita la solfara di Trabonella, si scopre una delle due ghigliottine superstiti siciliane

Redazione

Si potrà salire eccezionalmente su uno dei due campanili della Cattedrale, voluta dai Moncada e affrescata dal Borremans; e si scenderà nella cripta settecentesca di San Domenico che un tempo ospitava il mausoleo dei potenti signori di Caltanissetta. Si torna dopo qualche anno al cimitero monumentale Angeli, alla chiesa e al convento restaurato di recente, che nel cortile conserva uno dei due esemplari rimasti di ghigliottina siciliana. Ed è solo l’inizio, perché Le Vie dei Tesori annunciano un programma straordinario del festival che prenderà il via sabato 16 settembre, e camminerà, sabato e domenica, fino all’1 ottobre, per tre weekend.

Il festival Le Vie dei Tesori verrà presentato martedì 12 settembre alle 10 in sala Gialla al Comune di Caltanissetta (corso Umberto I, 134). Saranno presenti il sindaco di Caltanissetta Roberto Gambino e il sindaco di San Cataldo, Gioacchino Comparato, la soprintendente dei Beni Culturali Daniela Vullo, il vicesindaco e assessore al Turismo di Caltanissetta Grazia Giammusso; un rappresentante di Unicredit, main sponsor del Festival; Salvatore Saporito, presidente della Banca di Credito Cooperativo Toniolo e San Michele di San Cataldo, il vicepresidente della Fondazione Le Vie dei Tesori Marcello Barbaro; e i numerosi partner del festival.



