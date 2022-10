Cronaca 533

Linguaglossa, trovati i resti dei due piloti del canadair

La Procura di Catania ha aperto un'indagine per disastro aereo e sulle cause dell'incendio

Redazione

Sono stati trovati i resti dei due piloti del Canadair precipitato ieri a monte Calcinera durante un’operazione di spegnimento di un incendio nella zona. La notizia è stata confermata dalla Procura di Catania. Le vittime del tragico indicente sono Matteo Pozzoli, 58 anni, di Erba, in provincia di Como, e Roberto Mazzone, 62 anni, di Salerno. Non è ancora chiaro chi dei due fosse alla guida. Pozzoli è un ex pilota dell’Aeronautica Militare.

Sono due i fronti dell’inchiesta aperta dalla Procura di Catania sul Canadair precipitato ieri a monte Calcinera durante un’operazione di spegnimento di un incendio nella zona causando la morte dei due piloti che erano a bordo. Il primo troncone riguarda le cause del disastro aereo: verificare se sia stato dovuto a un errore di manovra o a problemi di volo o strutturali. Il secondo sulla causa dell’incendio per cui il Canadair 28 era stato chiamato ad intervenire: accertare se è stato appiccato e quindi sia stato doloso. I reati ipotizzati dalla Procura per il momento sono disastro aviatorio colposo e incendio (Gds).



