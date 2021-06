Cronaca 224

Ingegnere catanese rapito ad Haiti: chiesto un riscatto di 500mila dollari

La Farnesina è al lavoro per trovare una mediazione. Nel momento del rapimento, Calì stava lavorando

Redazione

02 Giugno 2021 16:53

È il catanese Giovanni 'Vanni Calì', 74 anni, l’ingegnere rapito ad Haiti. È stato assessore ai Lavori pubblici alla Provincia di Catania, dal 1995, guidata da Nello Musumeci, e poi mobility manager dello stesso Ente. Apprezzato ingegnere è stato anche sub commissario per l’emergenza cenere lavica durante la violenta eruzione dell’Etna del 2002. Per il rilascio sarebbe stato chiesto un riscatto di 500mila dollari. Calì è stato catturato con un cittadino haitiano. Secondo le prime notizie apprese, alla famiglia di quest'ultimo sarebbe pervenuta la richiesta di riscatto. In queste ore, la Farnesina è al lavoro per trovare una mediazione.

Laureato a Catania, Calì si è poi specializzato al Politecnico di Torino. Ha alternato ruoli professionali in aziende (è stato dirigente della Cogei e capo missione in Togo per la Staim) a incarichi dirigenziali. E’ stato anche assessore ai Lavori pubblici nella giunta dell’allora presidente della Provincia, Nello Musumeci, ma restò come esperto e consulente tecnico anche col successore Giuseppe Castiglione. Alla Provincia l’ingegnere Calì è stato dirigente (Pianificazione territoriale, Protezione civile e Trasporti) per un decennio, fino al 2011. Prima di tornare in campo da "professionista imprenditore", come ama definirsi, con una società di costruzioni specializzata in lavori all’estero.

"Spero in una soluzione rapida e serena per tutti, soprattutto per lui, per la sua famiglia e per i suoi amici", dice il governatore della Sicilia, Nello Musumeci. "E' stato in quegli anni - ricorda Musumeci - un grande assessore e un ottimo dirigente. Ha studiato a Catania e si è perfezionato al Politecnico di Torino, un professionista di altissimo livello, che si è formato lavorando nelle più grandi imprese di livello internazionale. Sono vicino alla sua famiglia - conclude il governatore - e spero con tutto il cuore che si arrivi a una soluzione serena per tutti e in tempi rapidi".

In ansia tutta Catania. "Conosco da parecchi anni Vanni Calì, il suo signorile tratto umano e la grande competenza professionale", commenta il sindaco, Salvo Pogliese, che è in contatto con i familiari. Il primo cittadino si aggiorna costantemente sulla situazione, seguita con la massima attenzione dalla Farnesina. "Quello di cui è vittima - aggiunge - è un episodio che lascia sgomenti per cui auspichiamo una rapida soluzione, affinché il professionista, molto noto a Catania, possa presto riabbracciare i suoi familiari comprensibilmente angosciati e rasserenare i tanti suoi amici, preoccupati da questa incresciosa vicenda".



