Salute 2045

L'infermiere di Vallelunga Sergio Emmanuele è il nuovo coordinatore della formazione della società scientifica Aios

Il consiglio direttivo ha preso atto delle dimissioni della dottoressa Ada Giampà di Pavia

Redazione

Il Dott. Sergio Emmanuele, laureato in infermieristica presso l’università di Chieti, Master in Management presso l’università Vita Salute San Raffaele di Milano ha mosso i primi passi della professione infermieristica nel nosocomio nisseno dove nel luglio del 1992 ha conseguito il diploma di Infermiere Professionale e da sempre è iscritto all’ordine degli infermieri della provincia di Caltanissetta. Sabato 8 ottobre 2022 si è riunito il Direttivo Nazionale della società scientifica AIOS, Associazione Italiana Operatori Addetti alla Sterilizzazione, che da più di trent’anni raggruppa gli operatori sanitari con lo scopo di promuovere, diffondere e valorizzare la sterilizzazione dei dispositivi medici in ambito ospedaliero, associazione di cui il Dott. Emmanuele è un componente del direttivo nazionale. Il Dott. Emmanuele espleta la sua professione presso la Fondazione Giglio di Cefalù dove riveste il ruolo di responsabile della Centrale di Sterilizzazione e referente aziendale per la gestione (acquisizione, corretto uso e dismissione) dello strumentario chirurgico riutilizzabile.

Riteniamo che il successo personale del Dott. Emmanuele è l’orgoglio condiviso di tutta la comunità infermieristica Nissena, ci complimentiamo con il professionista per il prestigioso incarico e cogliamo l’occasione per ringraziare tutti gli infermieri per la loro quotidiana opera a supporto del cittadino. Per eventuali approfondimenti: https://www.aiosterile.org/



