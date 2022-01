Cronaca 483

L'indignazione di un lettore di Seguo News: "Tra Serradifalco e Montedoro una piazzola di sosta trasformata in immondezzaio"

La denuncia di un nostro lettore che ancora una volta, durante uno dei suoi viaggi nel Vallone, si è imbattuto in questo spettacolo indecoroso

Rita Cinardi

"Lo spettacolo naturalistico tra Serradifalco e Montedoro. Una piazzola di sosta trasformata in un immondezzaio. Povera terra nostra". A scrivere a Seguo News un nostro lettore che oggi, in uno dei suoi viaggi tra Caltanissetta e Bompensiere, ancora una volta è rimasto indignato per lo spettacolo indecoroso rappresentato da una vera e propria discarica a cielo aperto. Tra le colline dell'entroterra nisseno la vista dovrebbe perderesi tra paesaggi mozzafiato e invece, arrivati all'altezza di una piazzola di sosta alle porte di Montedoro, ecco che gli automobilisti si imbattono in rifiuti lasciati dai soliti incivili. Adesso i cittadini indignati si aspettano che qualcuno prenda provvedimenti.



