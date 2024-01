Cronaca 1046

L'incontro e la tragedia: auto sfonda il parapetto e finisce in acqua, due morti

La tragedia si è consumata in una piazzola del parcheggio di Villa Geno sul lago di Como

Redazione

Un'auto è finita nel lago d Como. L'auto è caduta in acqua dopo aver sfondato il parapetto. Stamani, dopo una notte di ricerche, sono stati recuperati i corpi di una donna di 45 anni, Tiziana Tozzo di Cantù, in provincia di Como, e di un uomo di 38, Morgan Algeri, di Brembate Sopra (Bergamo). La tragedia si è consumata alle 23 in una piazzola del parcheggio di Villa Geno affacciata sul lago. L'automobile, un suv Mercedes, era posteggiata a pochi metri dalla ringhiera quando è partita in avanti, sfondando la protezione e finendo nel lago, che in quel punto scende immediatamente di una decina di metri. L'allarme è stato lanciato da un testimone, che ha chiamato i soccorsi. I due si erano conosciuti da poco, lui aveva noleggiato il suv Mercedes (scrive Repubblica) per uscire con la donna. Poi la tragedia.



