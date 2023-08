Cronaca 2845

L'incidente mortale a Caltanissetta, Giovanni ed Eleonora uniti dalla passione per il ballo

I due giovani vivevano a Bagheria e domenica stavano rientrando a casa dopo una giornata trascorsa a mare

Redazione

(di Pino Grasso, GdS) Spezzate le vite di due giovani fidanzati bagheresi molti conosciuti e amati. Giovanni Fossile 28 anni e la fidanzata Eleonora Modica di 31 hanno trovato la morte nella tarda serata di domenica, al ritorno da una vacanza al mare, dove avevano trascorso una giornata spensierata, sulla strada maledetta, come viene definita da alcuni, lo scorrimento veloce della strada provinciale n. 626 Caltanissetta – Gela all’altezza del viadotto Capodarso.

Giovanni è morto sul colpo mentre la fidanzata Eleonora dopo l’incidente è stata trasportata all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta con ferite gravissime dai sanitari del 118 che erano intervenuti sul posto ed è morta successivamente. I due giovani fidanzati bagheresi amavano la danza e la settimana scorsa avevano partecipato al saggio dell’associazione «Dragon fly».

Giovanni ha conosciuto Eleonora in una serata di danza caraibica ed era molto bravo, teneva anche lezioni di danze latino-americane. «Esprimo vicinanza a nome della città alle famiglie Fossile e Modica – dichiara il sindaco Filippo Tripoli – per la tragica e prematura scomparsa di Giovanni ed Eleonora. Un evento drammatico che ci lascia attoniti». Migliaia le reazioni sui social come testimoniano le tante dichiarazioni di affetto degli amici.



