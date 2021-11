Politica 209

Lieve aumento della Tari, il sindaco Bancheri: "Ma a Delia rimane tra le più basse a livello regionale"

Pubblichiamo di seguito la lettera a firma del sindaco di Delia Gianfilippo Bancheri ai suoi concittadini

06 Novembre 2021 11:01

Cari Concittadini,

l'introduzione della nuova Tari ha provocato un disagio giustificato nella popolazione, dovuto ad un lieve aumento del tributo per il 2021. Come era prevedibile qualcuno ha cercato di specularci sopra cercando di diffondere e alimentare il malcontento, ben sapendo che il Comune di Delia non ha alcuna responsabilità sull’aumento della tassa. La verità dei fatti però trionfa sempre. E i fatti raccontano in maniera incontrovertibile che questa amministrazione le tasse le ha sempre abbassate a partire dal 2014 fino al 2020. Il costo del servizio è stato adeguato per legge (Metodo Arera), una legge nazionale e non un regolamento comunale. Una legge non voluta da noi, che ha imposto ai Comuni di inserire nel costo del servizio globale i mancati incassi e parte del fondo di dubbia esigibilità.

Questa Amministrazione ha cercato sempre di attuare politiche eque per venire incontro alle necessità dei cittadini, in particolare di quelli più bisognosi appartenenti alle fasce dei più deboli, accollandosi una parte dei costi dei servizi comunali per non farli pesare sulla comunità. E’ bene ricordare che nel 2013 l’Amministrazione Bancheri ha ereditato un costo del servizio dei rifiuti di 660 mila euro ed una tassa di 2,060 euro circa al metro quadro. Un costo esorbitante, tra i più alti in provincia, che invece di scoraggiarci ci ha fornito le ragioni per agire con il massimo impegno per dare al paese la serenità che meritava, impegnandoci giorno dopo giorno, dalla mattina alla sera, anno dopo anno, per raggiungere i risultati che tutti ci invidiano.

Nessuno può far finta di dimenticare che è stata l’Amministrazione Bancheri ad abbassare in maniera considerevole il costo del servizio dei rifiuti, portandolo da 660 mila euro del 2013 a 440 mila euro. Nessuno può far finta di dimenticare che è stata l’Amministrazione Bancheri ad abbassare la tassazione dai 2,060 euro a metro quadro del 2013 agli attuali 1,16 euro a metro quadro (con la variabile in più o in meno in funzione dei componenti del nucleo familiare). Nessuno può far finta di dimenticare che è stata l’Amministrazione Bancheri a rendere la tassa sui rifiuti di Delia la più bassa della provincia di Caltanissetta e tra le cinque più basse a livello regionale (sui 390 Comuni Siciliani).

E’ bene ricordare che è stata l’Amministrazione Bancheri ad azzerare la Tasi.

E’ bene ricordare che è stata l’Amministrazione Bancheri a ridurre l’Imu.

E’ bene ricordare che è stata l’Amministrazione Bancheri ad azzerare a tutti gli esercenti la tassa sui rifiuti nel 2020 e anche nel 2021 (quest’ultima tramite l’istituto del rimborso) in modo da permettere loro di riprendersi dagli effetti negativi causati dalla pandemia.

Siamo già al lavoro per apportare i dovuti correttivi, per compensare gli effetti negativi di questa legge nazionale che toglie ai sindaci la possibilità di intervenire sulle tariffe.

Un primo risultato è stato già raggiunto grazie alla decisione assunta qualche mese addietro all’interno della Srr Sud, di cui il Comune di Delia fa parte e di cui il sottoscritto riveste la carica di componente del Consiglio di Amministrazione, che permetterà al nostro Comune di conferire il rifiuto indifferenziato con una riduzione del costo del 50%. Anche se nel 2021 Delia continua ad avere la tassa sui rifiuti più bassa della provincia dobbiamo continua a lavorare per affrontare e superare questa sfida. Noi comprendiamo il vostro disagio, voi, ne sono sicuro, comprenderete il nostro sforzo e, grazie ad una gestione ottimale e corretta del servizio, proveremo a rendere sempre più equa, giusta ed adeguata la tassa sui rifiuti del 2022. Ecco perché vi chiedo di continuare ad avere fiducia in noi, nel nostro lavoro e nel nostro impegno di amministratori, perché sapete che operiamo con la massima trasparenza, per il bene della collettività, come sempre.

Il Sindaco Gianfilippo Bancheri



