Attualita 57

Lido Eden a Gela, il sindaco: "Si sblocca un iter per la riqualificazione del lungomare"

L'assessore Cordaro ha fatto semplicemente quello che andava fatto

Redazione

"Condivido le dichiarazioni dell’assessore al Lavori Pubblici Romina Morselli in riferimento alla vicenda dell’ex lido Eden e ritengo sia il caso di fare un po’ di chiarezza, dato che i consiglieri comunali di Liberamente hanno salutato come risolutivo l’intervento del loro gruppo consiliare e dell’assessore regionale Toto Cordaro. Quest’ultimo, che ringrazio per l’impegno e l’attenzione, ha fatto semplicemente quello che andava fatto per sbloccare un iter che, in realtà, avrebbe potuto riavviarsi già da diverso tempo, ridando vita e ossigeno a quella parte del nostro lungomare che ingloba l’Eden". E' quanto afferma in una nota il sindaco Lucio Greco.

"Sono anni che, come amministrazione, lavoriamo per arrivare all’approvazione del progetto definitivo del lungomare, nel tratto che va dalla Capitaneria di Porto fino all’ex lido La Conchiglia. Con la dirigente del Demanio Marittimo Olimpia Campo, il dirigente generale del Dipartimento Ambiente dell’assessorato regionale al territorio e all’ambiente, Giuseppe Battaglia, e il nostro dirigente Antonino Collura non ci siamo risparmiati. Tutti dobbiamo essere collaborativi e propositivi, perché il progetto è veramente imponente e importante, ma intestarsi meriti e vittorie di battaglie già combattute da altri, e lo dico senza voler alimentare polemiche ma per amore della verità, non lo trovo corretto.

Ringrazio quanti hanno contribuito a vario titolo e continueranno a farlo, ma si impegnino, se proprio vogliono, per altri problemi ancora molto lontani dalla soluzione, ad esempio il sequestro del lido Conda D’oro o, ancora meglio, la questione del pontile sbarcatoio. Abbiamo sempre detto che siamo contrari all’abbattimento e favorevoli alla ristrutturazione e alla riqualificazione, stiamo per convocare un consiglio comunale ad hoc proprio per tornare a parlarne e chiunque voglia dare una spinta propulsiva in tal senso, visto che la Regione vuole andare verso l’abbattimento, è il benvenuto. Ma niente medaglie al petto: qui si lavora per il bene della città.



