Lidi adatti ai bambini: in Sicilia la Bandiera verde va a Sampieri e Tonnarella

La Sicilia ha sempre guadagnato molte bandiere verdi, complici i lidi sabbiosi, le spiagge attrezzate, la vigilanza, le acque pulite e la vicinanza ai centri abitati

Redazione

12 Aprile 2021 11:29

La Sicilia si prepara ad accogliere i più piccoli: già due spiagge – quella di Sampieri e quella di Tonnarella (nella foto), a poca distanza da Mazara del Vallo – potranno infatti vedere sventolare l’ambita Bandiera verde che indica i lidi adatti ai bambini. I pediatri – sono trentacinque ogni anno ad indicare la lista delle children’s beach, e ognuno di loro può segnalare una sola spiaggia – sono infatti al lavoro e, complice la pandemia, l’elenco è ancora non definito. Ma si è già saputo che sia Sampieri sia la bella Tonnarella sono state inserite.

Dal 2008 ad oggi - scrivono Salvatore Giacalone e Simonetta Trovato sul Giornale di Sicilia - su impulso del pediatra e divulgatore Italo Farnetani, è stata infatti stilata quella che è l’unica mappa pediatrica per il mare a livello europeo. La Sicilia ha sempre guadagnato molte bandiere verdi, complici i lidi sabbiosi, le spiagge attrezzate, la vigilanza, le acque pulite e la vicinanza ai centri abitati.

Dopo un anno difficile, scandito da restrizioni e rinunce dettate dalla pandemia, l’Italia dei bimbi si prepara quindi a rinascere da una bandiera verde, quella delle spiagge amiche dei bagnanti in miniatura: la prima del 2021 è stata Sampieri, vecchia conoscenza per gli amanti del commissario Montalbano.

