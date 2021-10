Attualita 144

Liceo Classico di Gela, medaglia d'oro al concorso "Le scuole adottano i monumenti della nostra Italia"

Gli studenti del Liceo Classico hanno conquistato il primo posto grazie ad un video dedicato alla chiesa San Francesco

Redazione

12 Ottobre 2021 13:51

IL Liceo Classico “Eschilo”, con un video dedicato alla Chiesa di San Francesco, è stato premiato con la medaglia d’oro al concorso nazionale “Le scuole adottano i monumenti della nostra Italia”. Promosso dalla Fondazione Napoli Novantanove con il Miur e il Ministero dei Beni e Attività culturali, il concorso è giunto alla sesta edizione e, nonostante le difficoltà derivate della pandemia, ha visto la partecipazione di 1.600 scuole di 450 Comuni italiani di tutte le Regioni.

Per la Sicilia la medaglia d’oro è andata all’Eschilo. Scopo del concorso 2020/21 dal titolo “Monumenti ed identità nazionale, uno spot per l’Italia di domani” era avvicinare i giovani al patrimonio locale attraverso il suo studio e la realizzazione di uno spot legato all’identità nazionale. Il Liceo Classico ha partecipato con 16 studenti di tutte le seconde classi ( oggi terze) che hanno lavorato da remoto ed in presenza (compatibilmente con le restrizioni anti Covid) sotto la guida della docente di Storia dell’ Arte Giulia Carciotto. Hanno collaborato a titolo gratuito il cultore di storia patria prof. Nuccio Mulè e Frame Garage di Tiziana Franco e Vincenzo Lo Blundo, quest’ultimo ex alunno del Liceo.

La scelta è ricaduta, come detto, sulla chiesa di San Francesco, edificata a partire dal 1499, un piccolo gioiello del centro storico, arricchito da opere di celebri artisti dell’epoca quali Filippo Paladini, Vito D’Anna e lo zoppo di Gangi. https://www.atlantemonumentiadottati.com/adozione/2020-2021-istituto-distruzione-superiore-eschilo-la-mura-timoleontee/



