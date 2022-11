Attualita 273

Liceo artistico regionale di Caltanissetta, Mancuso (FI): "Ricevuto l'ok per il finanziamento di 100 mila euro"

Era stato il deputato nisseno a presentare l'emendamento durante l'ultima variazione di bilancio della scorsa legislatura. "Adesso si pensi agli adeguamenti necessari"

Redazione

"Finalmente apprendo con soddisfazione che il Liceo artistico regionale ‘Rosario Assunto’ di Caltanissetta, accorpato al Liceo Cascio di Enna, riceverà il finanziamento di 100 mila euro, come stabilito dall'approvazione di un mio emendamento nell'ultima variazione di bilancio della scorsa Legislatura all'Ars. Un contributo che ritengo necessario per l’adeguamento igienico sanitario dei locali, con l’acquisto anche di eventuali attrezzature e che adesso, di concerto con l'Ufficio tecnico provinciale, potrà essere messo in pratica". Lo afferma il deputato di Forza Italia all'Ars, on. Michele Mancuso.



