Liceali dell'istituto Eschilo di Gela in visita a Modica alla mostra del maestro Giovanni Iudice

Centoventi studenti delle quarte classi del Liceo Classico e del Liceo delle Scienze umane hanno trascorso un sabato dedicato all’arte

Redazione

Un tuffo nel barocco modicano al mattino e, nel pomeriggio, spazio alla pittura contemporanea con il privilegio di avere come guida lo stesso artista, il maestro Giovanni Iudice i cui trent’anni di attività sono riassunti in una splendida mostra delle sue tele all’ex Convento del Carmine di Modica. Centoventi studenti delle quarte classi del Liceo Classico e del Liceo delle Scienze umane hanno trascorso un sabato dedicato all’arte. A progettare e realizzare la lezione in trasferta sono state Maria Grazia Vitale, Giulia Carciotto e Cristina Venezia docenti di Storia dell’Arte dell’Istituto Eschilo diretto dal prof. Maurizio Tedesco. Emozionante il viaggio nella Sicilia ritratta tra luci ed ombre dal maestro Iudice tra i colori intensi del mare con il suo grande potere evocativo, i momenti di vita quotidiana, la storia di speranza e dolore dei migranti. Giovanni Iudice si è raccontato rispondendo puntualmente alle tante domande rivoltegli dai liceali dell’Eschilo.

< Questi giovani che vengono dalla mia Gela e che provano così tanto interesse e curiosità verso l’arte mi hanno regalato un momento di grande gioia e soddisfazione> - ha commentato l’artista. Una mostra di successo quella di Iudice che è oggi tra i più notevoli esponenti italiani della pittura contemporanea. Chiuderà i battenti il 5 febbraio. E’ stata curata da Paolo Nifosì e Tonino Cannata, promossa dalla Fondazione Teatro Garibaldi, da “Domenico Sanfilippo Editore” in collaborazione con “DSE Pubblicità” con il patrocinio del Comune di Modica. “



