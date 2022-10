Bracciante agricolo ucciso in aperta campagna tra Palma di Montechiaro e Licata

Bracciante agricolo ucciso in aperta campagna tra Palma di Montechiaro e Licata

La vittima, Angelo Castronovo di Palma di Montechiaro, era stato arrestato dalla Squadra Mobile due anni fa

31 Ottobre 2022

Un bracciante agricolo sessantacinquenne di Palma di Montechiaro, Angelo Castronovo, è stato ucciso in contrada Cipolla, tra Palma di Montechiaro e Licata. L’uomo - stando a quanto emerge - è stato raggiunto da più colpi d’arma da fuoco. La vittima civeva a Licata dallo scorso marzo. Dopo sei mesi di carcere e un anno di arresti domiciliari, era tornato in libertà. Era stato arrestato, dalla Squadra Mobile, il 30 luglio del 2020, nell’ambito dell’inchiesta su una faida, che avrebbe provocato due omicidi come conseguenza del furto di un trattore. A ritenere affievolite le esigenze cautelari era stata la Corte di assise di Agrigento. (ANSA).





