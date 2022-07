Cronaca 481

Licata, Mareamico: a Mollarella moto d'acqua pericolose, sono troppo vicine ai bagnanti

I bagnanti assistono con stupore alla presenza di ragazzi troppo vicini alla spiaggia

Redazione

Mareamico denuncia che quest'anno la presenza dei jet ski in acqua è diventata assolutamente ingombrante, in gran parte delle spiagge siciliane. A San Leone, a Siculiana marina, a Giallonardo ed a Palma di Montechiaro, soprattutto durante i week end, i bagnanti assistono con stupore, a queste pericolose evoluzioni. Ma quello che si vede a Licata, ed in particolare nella zona di Mollarella, ha dell'incredibile: queste potenti moto d'acqua sfrecciano pericolosamente tra le teste dei bagnanti.(Gds.it)



