Licata, malore mentre fa il bagno al mare: muore poco dopo in ospedale

I bagnini di un lido attrezzato confinante hanno portato l'uomo sull'arenile e hanno praticato le operazioni di salvataggio

Ha chiesto aiuto mentre faceva il bagno nel mare della spiaggia di Marianello di Licata. Un uomo di 60 anni, dopo vari tentativi di tenerlo in vita, si è spento in ospedale. È accaduto in un tratto di mare vicino alla spiaggia libera. Ad intervenire i bagnini di un lido attrezzato confinante che hanno portato l'uomo sull'arenile e hanno praticato le operazioni di salvataggio.

Nel frattempo è sopraggiunta un'ambulanza con i sanitari del 118 che ha condotto il 60enne, in condizioni che apparivano disperate, al pronto soccorso dell'ospedale San Giacomo d'Altopasso di Licata. Poco dopo l'arrivo nel nosocomio del comune agrigentino l'uomo è deceduto a causa di un arresto circolatorio.



