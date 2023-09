Cronaca 963

Licata, giovane di 25 anni ha un malore in strada e muore: disposta l'autopsia

I sanitari del 118 lo hanno trasportato all'ospedale San Giacomo d'Altopasso ma è deceduto

Redazione

03 Settembre 2023 18:58 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/licata-giovane-di-25-anni-ha-un-malore-in-strada-e-muore-disposta-lautopsia Copia Link Condividi Notizia

Si è improvvisamente accasciato sull'asfalto, mentre passeggiava in via Gela a Licata, nell'Agrigentino. A notare un giovane che poco prima si era sentito male per strada, alcuni passanti che hanno immediatamente lanciato l'allarme. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118, ma l'epilogo è stato il peggiore: quando il 25enne è giunto al pronto soccorso dell'ospedale San Giacomo d'Altopasso, per lui non c'era già più niente da fare.

Una notizia che ha sconvolto tutta la comunità, dove in tanti conoscevano il giovane Daniele. Sul corpo sarà effettuata nelle prossime ore l'autopsia, attraverso l'esame disposto dalla Procura di Agrigento saranno accertate le cause del decesso. Indagano i carabinieri.



Si è improvvisamente accasciato sull'asfalto, mentre passeggiava in via Gela a Licata, nell'Agrigentino. A notare un giovane che poco prima si era sentito male per strada, alcuni passanti che hanno immediatamente lanciato l'allarme. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118, ma l'epilogo è stato il peggiore: quando il 25enne è giunto al pronto soccorso dell'ospedale San Giacomo d'Altopasso, per lui non c'era già più niente da fare. Una notizia che ha sconvolto tutta la comunità, dove in tanti conoscevano il giovane Daniele. Sul corpo sarà effettuata nelle prossime ore l'autopsia, attraverso l'esame disposto dalla Procura di Agrigento saranno accertate le cause del decesso. Indagano i carabinieri.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare