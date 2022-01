Attualita 276

Libero Consorzio, la Cisl Caltanissetta chiede riconoscimenti contrattuali e sanificazione dei locali

Il sindacato reclama la convocazione della delegazione trattante ed il ricorso al lavoro agile

Redazione

Il coordinatore provinciale della Cisl Fp Gianfranco Di Maria e la Rsu, in una nota inviata al commissario del Libero Consorzio di Caltanissetta, chiedono la sanificazione degli uffici e la convocazione della delegazione trattante per il riconoscimento delle progressioni economiche orizzontali. Ad oggi – evidenzia in una nota il sindacato - nell’organico dell’ente ci sono dipendenti che da oltre 10 anni non hanno avuto il legittimo riconoscimento di tale istituto. Inoltre, a causa dell’alto numero dei contagi legati alla pandemia, la Cisl Fp chiede il ricorso al lavoro agile per poter lavorare in sicurezza e procedere alla sanificazione degli uffici.

Il sindacato reclama inoltre la convocazione della Delegazione Trattante per affrontare la questione legata alla costituzione e ripartizione, per quanto “provvisoria”, del fondo salario accessorio 2022; progressioni orizzontali per il 2021; programmazione e inizio iter delle progressioni economiche orizzontali anno 2022; pagamento performance 2020 e specifiche responsabilità anno 2020. La RSU Cisl Funzione pubblica è composta da Simonetta Francone, Salvatore Giuliana, Antonino Pistone, Salvatore Giglio, Mario Di Liberto e Gaetano Turco.



