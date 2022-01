Politica 176

Libero Consorzio di Caltanissetta, convocata l'assemblea dei sindaci: sostituisce il consiglio provinciale

Le assemblee dei sindaci dei Liberi Consorzi Comunali assumono temporaneamente il ruolo e le funzioni di organi di indirizzo politico

Redazione

21 Gennaio 2022 15:49 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/libero-consorzio-di-caltanissetta-convocata-lassemblea-dei-sindaci-sostituisce-il-consiglio-provinciale Copia Link Condividi Notizia

Convocata per oggi, in seconda adunanza, l’Assemblea dei Sindaci con funzioni di Consiglio Provinciale del Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta. Le assemblee dei sindaci dei Liberi Consorzi Comunali assumono temporaneamente il ruolo e le funzioni di organi di indirizzo politico e di controllo degli Enti di Area Vasta. L’ordine del giorno della seduta è il seguente: Insediamento dell'Assemblea dei Sindaci e adozione del Regolamento dell’Assemblea dei Sindaci con funzioni di Consiglio Provinciale, ai sensi della l.r. n. 31/2021.Sarà possibile potere vedere l’intera riunione dell’Assemblea in diretta streaming, il collegamento sarà reso disponibile sulla home page del Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta, al sito web www.provincia.caltanissetta.it.



Convocata per oggi, in seconda adunanza, l'Assemblea dei Sindaci con funzioni di Consiglio Provinciale del Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta. Le assemblee dei sindaci dei Liberi Consorzi Comunali assumono temporaneamente il ruolo e le funzioni di organi di indirizzo politico e di controllo degli Enti di Area Vasta. L'ordine del giorno della seduta è il seguente: Insediamento dell'Assemblea dei Sindaci e adozione del Regolamento dell'Assemblea dei Sindaci con funzioni di Consiglio Provinciale, ai sensi della l.r. n. 31/2021.Sarà possibile potere vedere l'intera riunione dell'Assemblea in diretta streaming, il collegamento sarà reso disponibile sulla home page del Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta, al sito web www.provincia.caltanissetta.it.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare