Politica 631

Liberalsocialisti per l'Italia, il nisseno Calogero Jonathan Amato è il responsabile regionale del dipartimento "diversamente abili"

Attualmente è Titolare del Laboratorio di Diritto costituzionale nonché Tutor della Facoltà di Scienze Economiche e Giuridiche dell’Università di Enna "KORE"

Redazione

27 Settembre 2023 17:06 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/liberalsocialisti-per-litalia-il-nisseno-calogero-jonhatan-amato-e-il-responsabile-regionale-del-dipartimento-diversamente-abili Copia Link Condividi Notizia

Il segretario nazionale Antonino Distefano su indicazione del Segretario regionale dei liberalsocialisti per l’Italia, Agostino Cascio, nella giornata di martedì 19 settembre il giurista, Calogero Jonathan Amato di Caltanissetta è stato nominato responsabile regionale dei Liberalsocialisti per l’Italia della Sicilia, del Dipartimento “Diversamente Abili”. Calogero Jonathan Amato, nasce a Caltanissetta il 21 giugno 1984, è un giurista. Da sempre impegnato nel sociale. Attualmente è Titolare del Laboratorio di Diritto costituzionale nonché Tutor della Facoltà di Scienze Economiche e Giuridiche dell’Università di Enna “KORE”. Allievo di Salvo Andò, dove intraprende studi di sistemi giuridici comparati.

La sua area di interesse scientifico si può così riassumere: rapporti fra Diritti Costituzionali e Sistema Sociale; Dinamiche Istituzionali e di riforma dell’Ordinamento Territoriale della Repubblica Italiana; Sistema di Giustizia Costituzionale e processo; evoluzione della forma di Governo Parlamentare e relazione fra i Poteri dello Stato; riforme istituzionali e regolamentari; diritti fondamentali; Diritto Islamico; Geopolitica. Tra le passioni ci piace ricordare che scrive Testi di canzoni. Collabora dal 2021 con le testate giornalistiche online Clessidra 2021 Avanti live.

Questo il testo della lettera di nomina: “Caro Jonathan, sono lieto di informarti dell’avvenuta tua nomina a Responsabile regionale per la Sicilia del Dipartimento Diversamente Abili. Sono certo che con la tua guida saprai dare forte impulso al superamento di atavici ritardi legislativi e socio assistenziale di una realtà da recuperare al protagonismo della vita politica, economica e sociale. I Liberalsocialisti per l’Italia saranno al tuo fianco in questa missione di civiltà”.

Con i più fraterni saluti

La Segreteria Nazionale

Antonino Distefano



Il segretario nazionale Antonino Distefano su indicazione del Segretario regionale dei liberalsocialisti per l'Italia, Agostino Cascio, nella giornata di martedì 19 settembre il giurista, Calogero Jonathan Amato di Caltanissetta è stato nominato responsabile regionale dei Liberalsocialisti per l'Italia della Sicilia, del Dipartimento "Diversamente Abili". Calogero Jonathan Amato, nasce a Caltanissetta il 21 giugno 1984, è un giurista. Da sempre impegnato nel sociale. Attualmente è Titolare del Laboratorio di Diritto costituzionale nonché Tutor della Facoltà di Scienze Economiche e Giuridiche dell'Università di Enna "KORE". Allievo di Salvo Andò, dove intraprende studi di sistemi giuridici comparati. La sua area di interesse scientifico si può così riassumere: rapporti fra Diritti Costituzionali e Sistema Sociale; Dinamiche Istituzionali e di riforma dell'Ordinamento Territoriale della Repubblica Italiana; Sistema di Giustizia Costituzionale e processo; evoluzione della forma di Governo Parlamentare e relazione fra i Poteri dello Stato; riforme istituzionali e regolamentari; diritti fondamentali; Diritto Islamico; Geopolitica. Tra le passioni ci piace ricordare che scrive Testi di canzoni. Collabora dal 2021 con le testate giornalistiche online Clessidra 2021 Avanti live. Questo il testo della lettera di nomina: "Caro Jonathan, sono lieto di informarti dell'avvenuta tua nomina a Responsabile regionale per la Sicilia del Dipartimento Diversamente Abili. Sono certo che con la tua guida saprai dare forte impulso al superamento di atavici ritardi legislativi e socio assistenziale di una realtà da recuperare al protagonismo della vita politica, economica e sociale. I Liberalsocialisti per l'Italia saranno al tuo fianco in questa missione di civiltà".

Con i più fraterni saluti

La Segreteria Nazionale

Antonino Distefano

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare