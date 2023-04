Attualita 286

L'ex suor Cristina dai voti allo show. Costume intero e shorts: «È la mia rinascita»

Cristina Scuccia, siciliana della provincia di Ragusa, ha iniziato con questo spirito la sua avventura all'Isola dei Famosi 2023

Redazione

Da suora a naufraga. E per lei è «una rinascita». Cristina Scuccia, siciliana della provincia di Ragusa, ha iniziato con questo spirito la sua avventura all'Isola dei Famosi 2023. Poco prima di tuffarsi dall'elicottero in Honduras, indossando un costume intero e degli shorts, l'ex suor Cristina ha spiegato cosa l'ha spinta a partecipare al programma pochi mesi dopo aver deciso di cambiare vita. «Sentivo che l’abito non mi permetteva più quel processo evolutivo. Credo sia importante vivere la vita pienamente, la vita è un dono, questa è una esperienza di condivisone e di coraggio, se posso essere di aiuto a qualcuno ho già vinto. Ma penso che mi vedrete anche arrabbiata».

Mentre Cristina nuotava verso l'isola, in studio c'era la madre Lina: «Credo che non sia il primo salto nel vuoto che fa. È una persona determinata, non ci ha pensato e si è buttata». Troppo presto partecipare al reality condotto da Ilary Blasi poco dopo aver abbandonato l'abito? La madre dell'ex suora ha sostenuto la decisione della figlia: «Le ho detto che non potevo far altro che accompagnarla e rispettare la sua scelta».

Niente bikini per lei, come aveva già annunciato a «Verissimo». Cristina Scuccia si è presentata con costume intero, indossando anche dei pantaloncini. «Non volevo urtare la sensibilità di nessuno - la sua motivazione -. Sarà una versione del costume rivisitata. Il bikini non mi metteva a mio agio».



