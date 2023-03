Politica 317

L'ex segretario provinciale del Pd Peppe Di Cristina membro di diritto all'assemblea nazionale

Dopo Fausto Terrana e Claudia Caizza viaggia verso Roma anche il gelese che per anni ha guidato i Dem

Redazione

Con la delibera n 40 della Commissione Nazionale per il congresso è stato inserito nell’Assemblea Nazionale del Partito Democratico come membro di diritto l'ex segretario provinciale del Partito democratico di Caltanissetta Peppe Di Cristina. Sono 3 i Siciliani inseriti, infatti oltre a Di Cristina (vicino alla De Micheli) che in Provincia di Caltanissetta raggiunse il 21% nella prima fase del congresso, vengono inseriti anche i deputati palermitani Cracolici e Chinicci (vicini a Cuperlo). Soddisfazione per il nuovo ruolo per Peppe Di Cristina che in provincia di Caltanissetta farà parte dell Assemblea Nazionale insieme a Fausto Terrana e Claudia Caizza. “Ritengo che dobbiamo costruire un Partito sempre più inclusivo e che sappia ristabilire un rapporto con i più poveri e fragili che oggi non ci votano più”.



