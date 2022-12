Attualita 357

Palermo: l'ex prefetta di Caltanissetta Maria Teresa Cucinotta si è insediata

Cisal: "Siamo certi che la sua esperienza e le sue capacità aiuteranno Palermo e l'area metropolitana ad affrontare le numerose emergenze del nostro territorio"

Redazione

Si è insediata a Palermo la nuova prefetta Maria Teresa Cucinotta che per anni è stata alla guida dell'ufficio governativo di Caltanissetta. "Rivolgiamo sinceri auguri di buon lavoro al neo Prefetto di Palermo Maria Teresa Cucinotta, che oggisi è presentata alla città. Siamo certi che la sua esperienza e le sue capacità aiuteranno Palermo e l'area metropolitana ad affrontare le numerose emergenze del nostro territorio e in particolar modo le tante vertenze lavorative. Come Cisal, siamo pronti come sempre a collaborare con le istituzioni e offrire il nostro contributo per trovare idonee soluzioni a problemi comuni". Lo dicono Giuseppe Badagliacca e Gianluca Colombino di Cisal.



