Sistema Montante a Caltanissetta, Venturi denuncia l'ex paladino dell'antimafia per calunnia e diffamazione

L'imprenditore nisseno Marco Venturi ha annunciato di aver dato mandato al proprio avvocato per sporgere denuncia con l'ex presidente di Confindustria Sicilia

Redazione

13 Luglio 2021 10:26

"In relazione al contenuto delle dichiarazioni spontanee rese da Calogero Montante sabato scorso nel processo di appello che lo riguarda", l’ex assessore regionale alle Attività produttive Marco Venturi, amministratore e direttore tecnico di Sidercem "per le circostanze assolutamente distorte e totalmente destituite di fondamento che l’imputato ha riferito" ha dato mandato al proprio legale "per sporgere denuncia nei suoi confronti per i reati di calunnia e diffamazione". E' quanto si legge in una nota diffusa da Venturi.



