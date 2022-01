Cronaca 299

L'ex arciprete del Duomo di Augusta finisce in carcere a 83 anni: è accusato di abusi sessuali

Si tratta di padre Gaetano Incardona. Deve scontare 5 anni di reclusione per aver abusato di una ragazza

Redazione

27 Gennaio 2022 10:25 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/lex-arciprete-del-duomo-di-augusta-finisce-in-carcere-a-83-anni-e-accusato-di-abusi-sessuali Copia Link Condividi Notizia

In carcere a 83 anni padre Gaetano Incardona, ex arciprete della chiesa Madre di Augusta. Per lui una accusa pesantissima: abusi sessuali nei confronti di una ragazza. Il sacerdote dovrà scontare nel carcere di Ragusa 5 anni e tre mesi. La vicenda risale al febbraio del 2013. Fu allora che la giovane, una 21enne, si presentò dai carabinieri per denunciare le molestie subite dal religioso. I militari le piazzarono una microscopica telecamere addosso che registrò quanto stava accadendo, incastrando Incardona.

Il prete fu subito arrestato e gli furono inizialmente concessi i domiciliari, poi il via al processo prima a Siracusa, poi in Corte d'Appello, a Catania. Sia in primo che in secondo grado le accuse schiaccianti portarono ad una condanna, poi confermata anche dalla Corte di Cassazione che nell'ottobre 2019 approvò le aggravanti di aver commesso le violenze abusando “dei poteri concernenti la funzione di ministro di culto”. Nonostante il sacerdote si fosse sempre detto innocente. Adesso la pena è diventata esecutiva e l'ex arciprete del Duomo di Augusta è stato accompagnato dai carabinieri nel carcere ibleo.(Gds.it)



In carcere a 83 anni padre Gaetano Incardona, ex arciprete della chiesa Madre di Augusta. Per lui una accusa pesantissima: abusi sessuali nei confronti di una ragazza. Il sacerdote dovrà scontare nel carcere di Ragusa 5 anni e tre mesi. La vicenda risale al febbraio del 2013. Fu allora che la giovane, una 21enne, si presentò dai carabinieri per denunciare le molestie subite dal religioso. I militari le piazzarono una microscopica telecamere addosso che registrò quanto stava accadendo, incastrando Incardona. Il prete fu subito arrestato e gli furono inizialmente concessi i domiciliari, poi il via al processo prima a Siracusa, poi in Corte d'Appello, a Catania. Sia in primo che in secondo grado le accuse schiaccianti portarono ad una condanna, poi confermata anche dalla Corte di Cassazione che nell'ottobre 2019 approvò le aggravanti di aver commesso le violenze abusando "dei poteri concernenti la funzione di ministro di culto". Nonostante il sacerdote si fosse sempre detto innocente. Adesso la pena è diventata esecutiva e l'ex arciprete del Duomo di Augusta è stato accompagnato dai carabinieri nel carcere ibleo.(Gds.it)

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare