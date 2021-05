Eventi 118

"L'evoluzione del Formaggio": nel weekend Enna sarà centro delle eccellenze dell'Isola

Una due giorni organizzata dall’Onaf per il nono anno nel capoluogo per illustrare tutte le novità del settore ed insignire la "Città del Formaggio" 2021

Redazione

28 Maggio 2021 13:28

Enna per il nono anno si candida centro della Sicilia e del Mediterraneo per celebrare le eccellenze lattiero casearie regionali, in particolar modo il Pecorino Siciliano DOP, il formaggio più antico d’Europa. Sabato 29 e domenica 30 maggio si terrà, infatti, la manifestazione CASEUS SICILIAE: L’evoluzione del Formaggio, organizzata dalla Delegazione Sicilia dell’Onaf, l’Organizzazione Nazionale Assaggiatori Formaggi, che dal 1989 diffonde la cultura casearia e promuove i prodotti di qualità attraverso l’insegnamento della tecnica di assaggio dei formaggi.

Una due giorni diversa dal solito. L’evento, durante il quale saranno premiate le nuove “Città del Formaggio”, per via dell’emergenza Covid, si svolgerà al Federico II Palace Hotel di Enna Bassa con un numero contingentato di partecipanti in presenza (preventivamente registrati). L’evento sarà trasmesso domenica interamente online e in diretta TV regionale su Rete Chiara (canale 813 del digitale terrestre) dalle ore 10,45 per poter raggiungere il più ampio pubblico possibile.

“Perderemo la dimensione dei gusti, dei profumi e dei sapori che in genere vive chi viene a trovarci, ma allargheremo la nostra platea entrando nelle case di chi vorrà” assicura il delegato Onaf per la Sicilia Pietro Pappalardo. Sabato dalle ore 16,30 l’insediamento della giuria dei maestri assaggiatori Onaf. Domenica a illustrare l’evoluzione dei formaggi durante un convegno ci saranno ospiti illustri come il governatore del distretto 2110 Rotary Sicilia-Malta Alfio Di Costa; lo stesso Pietro Pappalardo, presidente commissione distrettuale promozione prodotti lattiero caseari Rotary e delegato Sicilia Onaf; Michele Faccia, maestro assaggiatore docente Onaf - dipartimento di scienze del suolo della pianta e degli alimenti Università degli Studi di Bari; Massimo Todaro, presidente associazione DOS denominazione di origine siciliana che raggruppa ben 17 consorzi di tutela; Domenico Ferranti, presidente consorzio di tutela pecorino siciliano dop.

“Nella nona edizione - spiega il presidente Pappalardo - terremo a battesimo e illustreremo una variazione del pecorino siciliano dop, con tre evoluzioni del gusto: pecorino fresco, pecorino semi-stagionato e pecorino stagionato. Per l’occasione saranno illustrate le modifiche apportate al disciplinare e presentate al grande pubblico anche attraverso un concorso nel quale i maestri assaggiatori ONAF assegneranno il Trofeo del Trinacria d’Oro 2021”.

Onaf, quindi, nuovamente a fianco dei produttori e, di conseguenza, nuovamente a fianco dello sviluppo del territorio. Il formaggio si fa, dunque, ambasciatore del territorio e della sua cultura. L’esperienza del gusto che le persone fanno in Sicilia, nella nostra magnifica terra, parla proprio del territorio e della sua storia. Soprattutto un formaggio come il “pecorino siciliano”, realizzato a latte crudo, con attrezzature storiche dove il legno è un aspetto caratteristico non tanto per la naturalità del materiale, quanto per il fatto che riesce ad arricchirsi di una microflora batterica e autoctona del territorio che riesce a dare un prodotto diverso e unico anche a pochi metri di distanza.

Domenica, inoltre, l’evento nell’evento: torna, infatti, il premio “Città del Formaggio”, lo scorso anno la prima città d’Italia ad essere insignita dal titolo è stata Santo Stefano Quisquina. “Quest’anno – comunica l’organizzazione - siamo andati oltre lo Stretto, in quanto questa idea è diventata nazionale e abbiamo individuato tre città, una in Lombardia, Bergamo, una in Lazio, Bracciano, e la terza nella nostra Isola, Novara di Sicilia. Il sindaco Bertolami sarà presente per ricevere la cartellonistica che sarà posta all’ingresso del Comune per poter dare il benvenuto anche a nome dell’Onaf”. In conclusione il Premio “Trinacria d’Oro 2021.



