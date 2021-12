Eventi 129

L'evento mondiale Tedx fa tappa a Gela: giornata dedicata ad un confronto su vari temi

E' un evento realizzato per condividere idee che vanno dalla tecnologia all'intrattenimento, dal business allo sviluppo

Redazione

L’evento Tedx arriva a Gela e proietta la città nel panorama internazionale. L’importante iniziativa è stata presentata nei giorni scorsi in municipio e ha suscitato l’entusiasmo di organizzatori, partecipanti e politici presenti. L’amministrazione comunale, con a capo il sindaco, Lucio Greco, gli assessori Terenziano Di Stefano (vicesindaco) e Cristian Malluzzo, ha patrocinato l’evento in programma il 18 dicembre, alle ore 16, al Teatro comunale «Eschilo».

Milioni sono i giovani che ogni anno prendono parte agli eventi Ted, che danno parola esperti, innovatori e opinion leader di tutto il mondo per condividere idee che vanno dalla tecnologia, all’intrattenimento, dal design alla scienza, dalle discipline umanistiche, al business e allo sviluppo. Il tema scelto per Tedx Gela è “Pensa frugale, sii flessibile, genera crescita”: dimostrare come, a partire da elementi “poveri” o dal riuso, sia possibile attivare processi di innovazione e di crescita aziendale e sociale del tutto nuovi, in grado di accrescere la capacità di adattarsi rapidamente alle situazioni impreviste.

La frugalità è il contesto in cui lavorano i manager; riciclare e ricombinare è uno stile di vita, la creatività è spesso una vera àncora di salvezza: tutti e tre questi elementi combinati possono dar vita a grandi cose. Ecco il messaggio partito dagli organizzatori, un gruppo di giovani che fanno riferimento all’associazione Semi Spazi Condivisi (presidente, Vincenzo Lo Blundo). Tanti sono gli artisti di fama mondiale e gli innovatori dell’economia che hanno preso parte all’evento annuale: da Bono degli U2 a Elon Musk di Tesla e SpaceX. Tutto accade in presa diretta e con persone in carne e ossa che parlano su un palco. nessuno in videoconferenza.

A Gela saliranno sul palco Marco Giarratana, chef e comunicatore, fondatore della pagina «Uomo senza tonno»; Ferdinando Maurici, dirigente della Soprintendenza del Mare della Regione Siciliana; Christian Grasso, ricercatore universitario impegnato nell’utilizzo degli Uav nei sistemi di videosorveglianza e monitoraggio ambientale; Luigi Patitucci, designer, docente universitario e storico del design; Peppe Tringali, batterista e percussionista.

«Con questo evento – spiega Vincenzo Lo Blundo, head of operation del gruppo – Gela smette di essere periferia e diventa centro di un movimento internazionale seguito da milioni di persone di tutto il mondo, che aspettano con ansia questo evento. E questo, naturalmente, se da un lato ci responsabilizza, dall’altro ci carica di entusiasmo». Entusiasmo anche da parte dell’amministrazione comunale, principale ente patrocinatore, che ha sposato sin da subito il progetto, intuendone le potenzialità.

«Esprimo tutto il mio compiacimento – dice Lucio Greco – per il fatto di essere stati designati a portare nella nostra realtà locale un’iniziativa di respiro mondiale, che ci consentirà di mettere in vetrina il territorio. I miei complimenti a chi ha pensato, ideato e creduto in questo percorso, di cui apprezzo molto le immense potenzialità. È uno strumento all’avanguardia e vincente, per questo abbiamo patrocinato l’iniziativa e la vogliamo sostenere e accompagnare, per dare a tutti i giovani, ma soprattutto a quelli di Gela che vivono e lavorano fuori, la possibilità di capire che nella loro città ci sono ancora tante opportunità che è possibile cogliere, basta solo crederci.

È davvero una bella scommessa, in una fase in cui stiamo provando a metterci in gioco e a sostenere gli operatori che vogliono puntare su Gela, guardando al futuro e all’innovazione. Rilanciare il know how della città è la nostra mission, e siamo sicuri che TEDx ci aiuterà molto in questo». Il team di TEDx Gela: Orazio Accomando, Giancarlo Bella, Giusy Costanza, Salvatore Franco, Tiziana Franco, Tiziana Guarneri, Vincenzo Lo Blundo, Simone Lombardo, Daniela Pellegrino, Domenico Russello, Massimo Sarcuno. (Foto archivio)



