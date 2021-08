Cronaca 355

L'Etna sveglia Catania, tremano porte e finestre delle case: possibili ritardi nei voli

Il vulcano è tornato a far sentire la sua presenza e a dare spettacolo risvegliandosi con un grosso boato

Redazione

09 Agosto 2021 09:48

La "voce dell'Etna" sveglia Catania e i paesi etnei. Anche questa mattina sono state udite le "onde di pressione" (segnali infrasonici) che hanno fatto "tremare" non solo finestre, porte e serrande, ma persino le mura e i pavimenti delle case.L’ennesima eruzione dell’Etna produce effetti anche sull'aeroporto di Catania. Su Twitter la società di gestione infatti avverte: «Possibili ritardi su voli in arrivo e in partenza causa eruzione Etna». Da stanotte boati, esplosioni ed emissioni di cenere e lava. "E come sempre, niente di anomalo - commenta il vulcanologo dell'Ingv di Catania, Boris Behncke - già, perchè tutte le cose che fa l'Etna sono normali, per l'Etna e il fenomeno è sempre lo stesso: bolle di lava che esplodono in superficie, fenomeno quindi totalmente 'pellicolare' e completamente innocuo". Ciò non toglie, viene comunque sottolineato, che si tratta di qualcosa di estremamente spettacolare e impressionante. Una manifestazione della natura "che ci mostra il nostro spazio - prosegue l'esperto - e ci mette a confronto con l'energia del vulcano, energia capace di farci scomparire, che però ci dà anche gran parte di ciò che ci permette di esistere.(Gds.it)



