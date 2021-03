Cronaca 245

L'Etna non si ferma, ancora fuoco e spettacolo: sedicesima eruzione tra boati e colate

L'attività del vulcano sta provocando disagi anche ai voli e all'aeroporto Fontanarossa di Catania

Redazione

24 Marzo 2021 08:00

L'Etna torna a farsi sentire con forti boati, spaventando soprattutto gli abitanti dei Comuni pedemontani, e l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Osservatorio Etneo, comunica che si osserva un ulteriore incremento dell'attività stromboliana al Cratere di Sud Est. In base al modello previsionale la nube eruttiva prodotta dall'attività in corso si disperde in direzione Sud-Sud Ovest.

L'ampiezza media del tremore vulcanico è su valori alti con andamento in crescita. Contestualmente, anche il tasso di occorrenza degli eventi infrasonici è in aumento. Non si evidenziano ancora variazioni significative sui segnali di deformazione del suolo delle reti GNSS e Tilt.



