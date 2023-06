Attualita 299

L'esaltazione del vino rosso del 2019 fa vincere ai Lombardo di San Cataldo un premio internazionale

Consegnata a Roma la medaglia d'oro dopo la gara in cui hanno preso parte 7.500 vini di 50 paesi

Redazione

29 Giugno 2023 20:08 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/lesaltazione-del-vino-rosso-del-2019-fa-vincere-ai-lombardo-di-san-cataldo-un-premio-internazionale Copia Link Condividi Notizia

Successo internazionale per la famiglia Lombardo di San Cataldo che con la sua azienda vitivinicola ha vinto la 30 edizione del concorso mondiale di Bruxelles. Il concorso enologico più prestigioso al mondo ha riunito “320 esperti di 45 nazioni” del settore vinicolo internazionale per degustare 7.500 vini provenienti da 50 paesi del mondo intero. Tra i vincitori figurano vini provenienti dai cinque continenti tra cui emergono, oltre ai paesi produttori storici, anche paesi più sorprendenti come l’India, il Kazakistan e l’Albania.

L’indipendenza, il rigore e il processo di degustazione contraddistinguono i criteri che concorso internazionale. La Sicilia si distingue con le sue 18 medaglie d’oro e 31 argento. Il vino premiato con Medaglia D’oro dell’Azienda Lombardo è il “Kalyroon Nero d’Avola” Doc del 2019. Nei giorni scorsi si è svolta la cerimonia di premiazione presso Palazzo Valentini con il patrocinio di Città Metropolitana Comune di Roma. Per l’occasione è stata ritirata la medaglia d’oro.



Successo internazionale per la famiglia Lombardo di San Cataldo che con la sua azienda vitivinicola ha vinto la 30 edizione del concorso mondiale di Bruxelles. Il concorso enologico più prestigioso al mondo ha riunito "320 esperti di 45 nazioni" del settore vinicolo internazionale per degustare 7.500 vini provenienti da 50 paesi del mondo intero. Tra i vincitori figurano vini provenienti dai cinque continenti tra cui emergono, oltre ai paesi produttori storici, anche paesi più sorprendenti come l'India, il Kazakistan e l'Albania. L'indipendenza, il rigore e il processo di degustazione contraddistinguono i criteri che concorso internazionale. La Sicilia si distingue con le sue 18 medaglie d'oro e 31 argento. Il vino premiato con Medaglia D'oro dell'Azienda Lombardo è il "Kalyroon Nero d'Avola" Doc del 2019. Nei giorni scorsi si è svolta la cerimonia di premiazione presso Palazzo Valentini con il patrocinio di Città Metropolitana Comune di Roma. Per l'occasione è stata ritirata la medaglia d'oro.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare