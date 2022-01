L'Epifania porterà via il bel tempo in Sicilia: in arrivo freddo e pioggia

Attualita 193

L'Epifania porterà via il bel tempo in Sicilia: in arrivo freddo e pioggia

Per quanto riguarda le temperature, le massime in generale subiranno una sensibile diminuzione

Redazione

06 Gennaio 2022 10:02 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/lepifania-portera-via-il-bel-tempo-in-sicilia-in-arrivo-freddo-e-pioggia- Copia Link Condividi Notizia

Un sistema frontale atlantico sta interessando le regioni italiane, portando condizioni di cielo nuvoloso e precipitazioni. Sull'Italia si prevedono a Nord nubi compatte su Emilia-Romagna, con associate precipitazioni nevose anche a bassa quota, in miglioramento dal pomeriggio; generalmente sereno o poco nuvoloso sulle restanti regioni. Su Centro e Sardegna, cielo generalmente nuvoloso o coperto con precipitazioni, localmente anche a carattere di rovescio, su entroterra toscano, Lazio settentrionale, Umbria, Nord delle Marche e Sardegna settentrionale, in estensione dalla serata anche al resto delle Marche e all’Abruzzo, ma in attenuazione su Toscana e Lazio. Su Sud e Sicilia, nuvoloso su regioni ioniche e sulla Campania con piovaschi, velato sulle restanti regioni peninsulari; nuvolosità variabile sulla Sicilia con locali piovaschi pomeridiani. Per quanto riguarda le temperature, le massime in generale subiranno una sensibile diminuzione. I venti sono forti settentrionali con raffiche fino a burrasca su Liguria, Sardegna e Toscana, in attenuazione in serata su coste di Emilia-Romagna e Marche; deboli variabili altrove. I mari: agitati il mare e il canale di Sardegna; da molto mossi ad agitati, mar Ligure, Adriatico centrosettentrionale e Tirreno; da mossi a molto mossi gli altri.



Un sistema frontale atlantico sta interessando le regioni italiane, portando condizioni di cielo nuvoloso e precipitazioni. Sull'Italia si prevedono a Nord nubi compatte su Emilia-Romagna, con associate precipitazioni nevose anche a bassa quota, in miglioramento dal pomeriggio; generalmente sereno o poco nuvoloso sulle restanti regioni. Su Centro e Sardegna, cielo generalmente nuvoloso o coperto con precipitazioni, localmente anche a carattere di rovescio, su entroterra toscano, Lazio settentrionale, Umbria, Nord delle Marche e Sardegna settentrionale, in estensione dalla serata anche al resto delle Marche e all'Abruzzo, ma in attenuazione su Toscana e Lazio. Su Sud e Sicilia, nuvoloso su regioni ioniche e sulla Campania con piovaschi, velato sulle restanti regioni peninsulari; nuvolosità variabile sulla Sicilia con locali piovaschi pomeridiani. Per quanto riguarda le temperature, le massime in generale subiranno una sensibile diminuzione. I venti sono forti settentrionali con raffiche fino a burrasca su Liguria, Sardegna e Toscana, in attenuazione in serata su coste di Emilia-Romagna e Marche; deboli variabili altrove. I mari: agitati il mare e il canale di Sardegna; da molto mossi ad agitati, mar Ligure, Adriatico centrosettentrionale e Tirreno; da mossi a molto mossi gli altri.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare