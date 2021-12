Eventi 307

"Leonardo Sciascia nelle città di Gesso", a Caltanissetta incontri dedicati alla Sicilia del passato

L'iniziativa è a cura dell'associazione Alchimia ed il programma degli incontri prevede l'intervento di molti professionista

Martedì 14 dicembre alle ore 17.30, nell’atrio della Banca Sicana, continua il ciclo di incontri organizzati dall’associazione Alchimia dal titolo “Leonardo Sciascia nelle città di gesso”. Il nuovo incontro, titolato Schisti di gesso per le strade e le campagne di Caltanissetta, vede la partecipazione dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della provincia di Caltanissetta e prevede il rilascio di crediti formativi per i suoi iscritti. Relazioneranno gli architetti Giuseppe Giugno, Teresa Campisi e Stefania Lopiano che illustreranno le nuove acquisizioni documentarie sul tema, dopo con il convegno su La Sicilia del gesso tenuto dall’associazione Alchimia nel 2019.

La relazione di Stefania Lopiano presenterà la composizione di quattro campioni di intonaci in gesso prelevati in alcuni siti nel territorio nisseno, di cui verranno discussi i risultati emersi dagli esami diagnostici finalizzati ad una conoscenza sia qualitativa che quantitativa degli elementi compositivi delle malte storiche locali. Seguirà l’intervento di Teresa Campisi, che illustrerà il caso-studio di una delle fornaci di cottura del gesso a Caltanissetta posta in relazione con altri esempi siciliani.

La relatrice si soffermerà anche sulla necessità di conservare le testimonianze di archeologia industriale legate alla cultura del gesso, mediante l’ipotesi di un percorso tematico dedicato. La relazione di Giuseppe Giugno verterà, infine, sull’impiego del gesso nelle ‘fabbriche’ civili tra Cinque e Settecento, con particolare riferimento alle masserie della Sicilia centrale. L’autore accennerà anche alle maestranze esperte nella lavorazione e impiego del gesso fino all’età pre-industriale e fornirà notizie sulle contrade del territorio nisseno nelle quali si attesta nel Cinquecento l’esistenza di ‘calcare’ di gesso.



