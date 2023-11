Cronaca 460

Lei uccide il marito nel sonno e poi si suicida: la tragedia in provincia di Milano

L'ipotesi investigativa su cui lavorano i carabinieri è quella dell'omicidio-suicidio

Èquella di un omicidio-suicidio l'ipotesi su cui lavorano gli inquirenti per il caso dei due coniugi trovati senza vita dal figlio in un appartamento di Corbetta, nel Milanese, con ferite d'arma da taglio. Secondo le prime ricostruzioni, sarebbe stata la donna a sferrare diverse coltellate al marito, probabilmente sorpreso nel sonno. Poi, con la stessa arma, ritrovata dagli inquirenti vicino al corpo della donna, la moglie si sarebbe suicidata.

In base alle prime informazioni, su cui si stanno facendo ulteriori verifiche, la 47enne soffriva di problemi psichici. Secondo le testimonianze di alcuni parenti, avrebbe già tentato di togliersi la vita in passato, l'ultima volta un paio di anni fa. La donna era stata anche in cura presso il vicino ospedale di Magenta, nel milanese.



