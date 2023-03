Attualita 198

Legambiente Caltanissetta organizza un corso di potatura e manutenzione delle piante

Al termine del corso sarà rilasciato un attestato di frequenza. Ecco come iscriversi

Redazione

Una lezione full immersion teorico/pratica sulle potature e manutenzione delle piante, dalle 9 alle 13 di sabato 25 marzo 2023, nel Centro di Educazione Ambientale “Lina e Francesco Librizzi” di Legambiente Caltanissetta, situato in c.da Cozzo di Naro. La lezione sarà articolata in due ore di lezione teorica e due ore di pratica all’aperto. Nel corso dell’incontro verranno illustrate le tecniche di potatura, di produzione e di impianto per piante da frutto, da siepe, rampicanti ed ornamentali. Il corso vuole fornire competenze basilari per chi possiede piante/alberi da mantenere in ordine e salute o per chi desidera ampliare ed approfondire le proprie conoscenze.

Il corso si attiverà con il numero minimo di iscrizioni pari a 10 e prevede il contributo per la partecipazione al corso di € 20, con rilascio dell’attestato di frequenza. Per problemi logistici ed organizzativi il numero massimo di adesioni invece non potrà superare il numero di 20. La prenotazione è obbligatoria. Per ulteriori informazioni e prenotazioni telefonare al seguente numero: 3393591755.



© Riproduzione riservata

