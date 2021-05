Politica 179

Lega, l'imprenditore Arialdo Giammusso nominato coordinatore cittadino a Caltanissetta

Per il deputato nazionale Alessandro Pagano, Giammusso rappresenta il militante ideale che tutti vorrebbero avere in squadra

Redazione

25 Maggio 2021 10:45

Continua la riorganizzazione della Lega in Provincia di Caltanissetta, dopo la nomina dei Coordinatori cittadini di Gela (Emanuele Alabiso), San Cataldo (Giuseppe Torregrossa) e Mazzarino (Salvatore Bonaffini), con la condivisione del Segretario regionale, On. Nino Minardo, è stata ufficializzata la nomina del Coordinatore cittadino di Caltanissetta: l'imprenditore Arialdo Giammusso. "La Lega continua a strutturarsi in tutti i Comuni della Provincia di Caltanissetta e dopo lo stop imposto dal covid sabato ritorneremo per strada ad incontrare la gente" - lo dichiara il Coordinatore provinciale, Oscar Aiello, che aggiunge: "Ringrazio la Dott.ssa Patrizia Battello per il lavoro svolto in questi anni a servizio della Lega e per aver concordato di passare il testimone ad Arialdo Giammusso, che con la sua esperienza contribuirà a rafforzare il partito di Matteo Salvini nel Capoluogo nisseno. Auguro al neo Coordinatore Giammusso e ai suoi amici neo leghisti buon lavoro". "Arialdo Giammusso rappresenta il militante ideale che tutti vorrebbero avere in squadra. Abnegazione, fedeltà alla causa e altruismo ne fanno un campione che tutti vorrebbero avere per vincere lo scudetto. Sapere che da oggi in avanti, oltre alla sua azienda e alla Nissa, guiderà anche la Lega Salvini premier di Caltanissetta, ci riempie di orgoglio e di sicurezza sul risultato eclatante che il nostro partito raggiungerà nel capoluogo". Lo dichiara Alessandro Pagano, vice capo gruppo della lega alla camera dei deputati. (Nella foto il Segretario regionale, On. Nino Minardo, il neo Coordinatore cittadino, Arialdo Giammusso, ed il Coordinatore provinciale, Oscar Aiello)

