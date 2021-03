Politica 200

Lega, il consigliere comunale Aiello riconfermato alla guida del partito in provincia di Caltanissetta

13 Marzo 2021 13:08

Il Consigliere comunale Oscar Aiello, già Commissario provinciale della Lega a Caltanissetta, è stato riconfermato alla guida del partito nella provincia nissena.

Il Segretariato regionale, On. Nino Minardo, ha ufficializzato la sua riconferma in occasione della riunione di vertice della Lega tenutasi ieri a Palermo.

Congratulandosi per l'ottimo lavoro fin qui svolto ha tenuto a precisare: " La costruzione del partito in Sicilia è solo all'inizio e l'impegno di ogni dirigente di partito in ogni territorio è preludio fondamentale al raggiungimento degli ambiziosi obbiettivi di rafforzamento e radicamento che ci siamo posti. Ci sono importanti sfide che ci attendono ed è necessario il contributo di tutti i territori per vincerle".

Il riconfermato Oscar Aiello così interviene:“Ringrazio il Segretario Regionale, On. Nino Minardo, per avermi confermato alla guida della Lega in Provincia di Caltanissetta. Dirigere il 1º partito d’Italia è una grande responsabilità che continuerò ad onorare con abnegazione ed impegno.

Mi rimetterò subito al lavoro per riorganizzare il partito nel nisseno, dopo il reset di tutte le cariche ufficializzeremo una nuova squadra, con nuovi ingressi che lavoreranno insieme a chi in passato si è speso per il partito e per questo ringrazio per l’impegno finora profuso”.







