Lega Giovani: "Cimitero di Caltanissetta in condizioni pietose"

Sopralluogo da parte del coordinatore Schillaci e di Di Fazio responsabile organizzativo provinciale

Redazione

"Disastrose le condizioni del cimitero monumentale di Caltanissetta: fabbricati con elementi portanti ammalorati e con numerose lesioni non superficiali, strutture pericolanti, solai ceduti, loculi con bare in vista e tratti in cui non è possibile andare a pregare dinnanzi ai propri avi poiché transennati". La denuncia pubblica giunge dalla Lega Giovani. Gli esponenti politici aggiungono che "La sterminata presenza di erbacce la cui altezza, in molti casi, supera il metro e la presenza di cespugli somiglianti ad alberi fa intendere che la manutenzione del verde venga molto trascurata, rendendo di conseguenza ancora più indecorose le condizioni del cimitero".

Da qui la richiesta al sindaco di un intervento urgente. Il coordinatore di Lega Giovani Caltanissetta, Giovanni Schillaci dichiara: “I nostri cari defunti non meritano di riposare in un luogo così disastrato. L’intera squadra di Lega Giovani lavorerà affinché le condizioni del cimitero e di tutta la nostra città possano migliorare. Vorrei ringraziare un giovane concittadino che ci ha chiesto di attenzionare la condizione del nostro cimitero ed invito i cittadini a segnalarci le criticità cittadine. Lega Giovani sarà a disposizione di tutti, affinché le problematiche segnalate vengano attenzionate dall’amministrazione comunale".

Al sopralluogo presente, oltre che Schillaci anche Dario Di Fazio, responsabile organizzativo provinciale che dichiara: “Inaccettabili le condizioni del cimitero che, in quanto cimitero monumentale, potrebbe essere fonte di attrazione turistica per la presenza di tombe storiche di preziosa fattura ma, soprattutto, garantire la sicurezza dei cittadini deve essere una priorità. Le strutture pericolanti, di conseguenza, andrebbero messe in sicurezza nei tempi più brevi possibili".



