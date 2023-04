Attualita 85

L'edizione del gioco di Plinko casino di BGaming si sta diffondendo in Europa

Nel gioco, i giocatori vedono una piramide con la pallina in alto e una linea segmentata con moltiplicatori in basso

Redazione

Redazione

29 Aprile 2023 17:00

L'edizione del gioco da Plinko casino di BGaming si sta diffondendo in Europa. Qualsiasi innovazione nel settore del gioco d'azzardo richiede un po' di tempo per raggiungere un pubblico più ampio, e il gioco Plinko non ha fatto eccezione. La sua popolarità è cresciuta costantemente e, un paio di anni fa, le prime varianti del titolo hanno iniziato ad apparire nei casinò online europei. Anche dopo tutto questo tempo, i fornitori di giochi di Plinko casino continuano a introdurre nuove caratteristiche al titolo.

Che cos'è il BGaming?

BGaming è uno dei fornitori di software leader del settore. L'azienda fornisce giochi ai siti di gioco d'azzardo da anni ed è particolarmente popolare nel segmento dei croupier dal vivo. Questo sviluppatore è sempre disposto ad apportare innovazioni ai generi esistenti, e il suo ultimo gioco di Plinko casino ha anche portato alcuni nuovi concetti da esplorare per gli appassionati. BGaming non aveva mai pubblicato un titolo Plinko prima d'ora, ma in qualche modo è riuscita a realizzare un titolo decente fin dal primo tentativo. I giocatori dei siti di gioco d'azzardo europei erano entusiasti di sperimentare questa variante del famoso gioco e l'hanno portata sulle pagine più popolari di molti casinò.

Plinko di BGaming

Con l'ultima variante del gioco da Plinko casino fornita da BGaming, le regole fondamentali sono le stesse dell'originale. Nel gioco, i giocatori vedono una piramide con la pallina in alto e una linea segmentata con moltiplicatori in basso. Gli utenti possono selezionare l'importo della loro puntata e lanciare la pallina, mentre il suo settore di atterraggio determinerà l'esito del round. Anche se il nucleo del titolo rimane lo stesso, BGaming ha implementato nella variante molte caratteristiche e modifiche innovative. Il titolo offre un'interfaccia più comoda rispetto alla maggior parte delle altre edizioni di Plinko e presenta alcune caratteristiche esclusive mai viste prima nel genere.

Interfaccia

Invece di posizionare la piramide al centro dello schermo, gli sviluppatori di BGaming l'hanno spostata verso il lato destro. In questo modo si è liberato abbastanza spazio per implementare la cronologia delle corse e posizionarla nella parte restante dello schermo. Ciò consente al giocatore di tenere traccia dei propri risultati, il che è particolarmente utile in combinazione con la funzione di gioco automatico.

L'interfaccia è estremamente intuitiva e anche i principianti capiranno facilmente come funziona il gioco. Come già accennato, l'edizione presenta alcune caratteristiche aggiuntive uniche che vengono spiegate all'utente con l'aiuto di suggerimenti integrati. In qualsiasi momento, il giocatore può cliccare o toccare l'icona del punto interrogativo per accedere a istruzioni dettagliate sulle caratteristiche del gioco. I menu sono comodi da usare anche sui dispositivi mobili, consentendo agli utenti di godersi il titolo anche in movimento.

Caratteristiche di personalizzazione

Le funzioni aggiuntive disponibili nel gioco di Plinko casino di BGaming non cambiano radicalmente l'esperienza. Si tratta sempre dello stesso gioco popolare, ma con in più una tonnellata di opzioni di personalizzazione. Innanzitutto, i giocatori possono personalizzare il numero di segmenti nella parte inferiore della piramide. In secondo luogo, possono scegliere tra tre livelli di rischio. Passando da uno all'altro, i moltiplicatori nella parte inferiore cambieranno di conseguenza, garantendo un'esperienza di rischio più elevata con vincite migliori o un approccio più sicuro con ricompense moderate.

Caratteristiche della qualità della vita

Il titolo è stato inoltre perfezionato per consentire a tutti i giocatori di avere un'esperienza confortevole con esso. Ad esempio, gli utenti possono attivare la funzione di gioco automatico per iniziare automaticamente nuovi round non appena la palla raggiunge la fine del suo percorso. Inoltre, è presente un registro della cronologia delle corse, che consente al giocatore di non essere troppo consacrato al gioco. Se all'utente sfugge il risultato di un round, può sempre controllarlo nella parte sinistra dell'interfaccia.



© Riproduzione riservata

