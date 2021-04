Attualita 1482

Leandro Janni: "Un panino con la mortadella in questi giorni davvero strani e confusi"

Una riflessione del prof Leandro Janni sul servizio recentemente apparso su Striscia la Notizia

Redazione

17 Aprile 2021 09:27

Nella vilipesa Caltanissetta, qualche furbetto del quartierino ha informato la redazione di "Striscia la Notizia" (e forse persino "Le Iene" – perbacco!) del noto "panino con la mortadella" consumato in strada, in gruppo (un piccolo gruppo di persone), dal primo cittadino Roberto Gambino e dal sottosegretario alle infrastrutture Giancarlo Cancelleri, durante una pausa di lavoro. Come sappiamo, i due amministratori nisseni si sono dovuti togliere la mascherina per mangiarsi il panino. Per qualche minuto, ovviamente. Esattamente come fanno i nostri alunni, a scuola (in classe), durante la cosiddetta “ricreazione”. Ma i nostri alunni lo fanno nel chiuso di un’aula. Quindi, con maggiori rischi di tipo sanitario. E dunque? E dunque stiamo attraversando giorni davvero strani e confusi: in casa, per strada, a scuola. Leandro Janni



