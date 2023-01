Leandro Janni: "Per il ministro della Cultura Dante era di destra, chissà in quale girone dell'Inferno lo avrebbe collocato"

Leandro Janni: "Per il ministro della Cultura Dante era di destra, chissà in quale girone dell'Inferno lo avrebbe collocato"

Il prof nisseno Leandro Janni interviene sulla polemica scoppiata dopo le parole del ministro della Cutura Gennaro San Giuliano

Italia, gennaio 2023. Dalla Divina Commedia alle umane tragedie – potremmo dire. «Il fondatore del pensiero di destra in Italia è stato Dante Alighieri: la destra ha cultura, deve solo affermarla». Ineffabili affermazioni del ministro della pseudo-cultura, Gennaro Sangiuliano, intervistato da Pietro Senaldi nel corso della kermesse milanese di FdI, "Pronti, candidati al via". Chissà in quale girone dell'Inferno il Sommo Poeta avrebbe collocato il ministro? E comunque, con questa peculiare affermazione il ministro della pseudo-cultura dimostra, inesorabilmente, di non avere cultura. Dante Alighieri ha scritto: «Ahi serva Italia, di dolore ostello, nave sanza nocchiere in gran tempesta, non donna di province, ma bordello!»

Leandro Janni



