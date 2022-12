Politica 241

Leandro Janni: "La frase dell'anno del sindaco Gambino? Riguarda il concerto di fine anno che non ci sarà"

Ecco cosa ha detto il sindaco Roberto Gambno durante la conferenza stampa di fine anno

Redazione

Il lessico non è certamente il punto forte del sindaco di Caltanissetta 5stelle Roberto Gambino. Ma ieri, rispondendo a una domanda, da parte di un giornalista, sul mancato concerto di fine anno in Piazza Garibaldi, egli ha risposto: «Abbiamo preferito non cannibalizzare il centro storico con un concerto di fine anno; un evento che dura due o tre ore e poi non risolve nessun degrado».

Che dire? Dopo lo sconcerto iniziale, abbiamo cercato il verbo “cannibalizzare” sul dizionario Treccani: «cannibaliżżare v. tr. . – 1. Sottrarre a una macchina o a un apparato parti inefficienti o elementi da utilizzare in altra macchina o apparato. Per estens., il verbo è riferito talvolta anche a complessi d’altre cose e addirittura di persone. 2. In economia: a. Assorbire con un prodotto appena lanciato le quote di mercato che altri prodotti della stessa azienda avevano conquistato in precedenza. b. Annullare i profitti di un’azienda con un eccessivo investimento promozionale.» Continuiamo a non capire. Purtroppo. Una cosa, comunque, l’abbiamo capita: ovvero che il nostro sindaco Roberto Gambino è consapevole del degrado quantomeno del centro storico della città. E’ già qualcosa.

Auguri a tutti i Nisseni!

