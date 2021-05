Attualita 268

Leandro Janni, Italia Nostra: "Le prime sanzioni contro le capitozzature dei nostri alberi. Finalmente!"

"Il comune di Siracusa fa la prima sanzione, a Caltanissetta siamo in attesa", scrive il presidente regionale di Italia Nostra

Redazione

11 Maggio 2021 08:14

Finalmente! – possiamo dire. Nei giorni scorsi, a Siracusa, è stata comminata, da una pattuglia della Polizia Municipale, la prima sanzione in ordine ai consueti, scriteriati interventi di capitozzatura degli alberi. Il Regolamento per il Verde pubblico e privato della Città di Siracusa vieta la cosiddetta “capitozzatura” – potatura drastica che priva di fatto gli alberi di tutta la vegetazione. Un intervento che danneggia la pianta e, spesso, ne mette a rischio la sopravvivenza. Il Comune di Siracusa, pertanto, dichiara guerra a quanti – proprietari, giardinieri o altro – pongono in atto tale tipo di pratica, certamente sbrigativa ma assolutamente da evitare. E, in ogni caso, espressamente vietata dall’articolo 14 del Regolamento in vigore. Nelle scorse settimane, l’assessore all'Ambiente e al Verde Urbano, Carlo Gradenigo, aveva annunciato che «su questo aspetto l’Amministrazione Comunale non aveva alcuna intenzione di transigere». Insomma: dopo le tante proteste e proposte da parte delle associazioni ambientaliste, di comitati civici, di cittadini, in tante realtà d’Italia e della Sicilia, finalmente un’azione chiara e opportuna (doverosa) nel segno di un’aumentata sensibilità verso l’ambiente che ci circonda. A Caltanissetta siamo in attesa delle prime sanzioni.

Prof. Leandro Janni, presidente di Italia Nostra Sicilia



