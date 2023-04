Attualita 407

Leandro Janni, Italia Nostra: "A San Cataldo le aiuole della vergogna"

"Alberi e arbusti non curati, non potati che occupano strade e marciapiedi, rifiuti di ogni genere, dentro e fuori le aiuole"

Redazione

Ancora una volta, su richiesta dei cittadini, siamo costretti a denunciare lo stato di degrado in cui versano diverse aiuole all’ingresso di San Cataldo, lungo la via Babbaurra. E dunque, in una zona altamente antropizzata, troviamo alberi e arbusti non curati, non potati che occupano strade e marciapiedi, rifiuti di ogni genere, dentro e fuori le aiuole. Tutto questo all’ingresso della città di San Cataldo e in prossimità delle belle manifestazioni pasquali sancataldesi che attraggono visitatori provenienti da altri territori. Insomma, un brutto biglietto da visita per chi giunge da fuori a San Cataldo, degrado e disagi per gli abitanti. Pertanto, sollecitiamo l’Amministrazione Comunale, le Autorità sanitarie competenti a provvedere, al più presto, con adeguati interventi.

Leandro Janni, presidente di Italia Nostra Sicilia



