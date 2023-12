Attualita 1088

Leandro Janni: "Di Giuseppe Veneziano che ha vinto il concorso Artist of The Year e di Irama che allieterà il Capodanno nisseno"

Del concerto del Capodanno 2024, a Caltanissetta, riparleremo. Ne sono certo. Oscar Wilde diceva: «Niente è più necessario del superfluo»

Redazione

30 Dicembre 2023 10:18 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/leandro-janni-di-giuseppe-veneziano-che-ha-vinto-il-concorso-artist-of-the-year-e-di-irama-che-allietera-il-capodanno-nisseno Copia Link Condividi Notizia

Giuseppe Veneziano ha vinto il concorso indetto dal magazine Artuu.it “Artist of the Year” 2023. Scrive Alessandro Riva: «Alla fine ha vinto Giuseppe Veneziano, l’enfant prodige del neopop italiano, l’artista che, più di ogni altro, oggi riempie le mostre, le fiere, le piazze digitali di ragazze e di ragazzi “qualsiasi”, di giovani e vecchi non istruiti e non assuefatti al linguaggio del contemporaneo, di persone estranee e indifferenti al circuito ristretto dell’arte “ufficiale”, che dell’artista apprezzano lo stile sarcastico, immediato, irriverente, divertito e corrosivo, capace di mettere insieme, in un’unica serie di quadri, una Madonna di Raffaello, Berlusconi, Michael Jackson, Spider Man, Gesù Bambino e Hitler, tutti comprimari di un grande circo folle e imbizzarrito quale di fatto oggi è il nostro immaginario diffuso, dove tutto si mescola con tutto come in un frullatore ubriaco, dove “alto” e “basso” – con buona pace di Umberto Eco, che l’aveva predetto almeno tre o quattro decenni fa –, sono spariti dalla circolazione da un tempo che pare immemorabile.

E la “fine della Storia”, da tempo annunciata e mai avvenuta nella realtà fattuale, si è avverata sotto forma di mimesis nel nostro immaginario digitale diffuso, dove i personaggi, gli avvenimenti e le vicissitudini del passato non hanno più, nella nostra testa, uno sviluppo lineare, ma esistono solo in un eterno presente orizzontale come insieme di volti, di immagini e di simboli utili a essere riciclati e riutilizzati ad uso e consumo dei bisogni dell’oggi, dove il passato e il futuro sono presenti entrambi in un calderone confuso, dissennato, assordante e divertente che ci vede consumare freneticamente studi, affetti, amicizie, passioni, ideologie, lavoro come in una grande, immensa, insensata e tragicomica serie TV live, da vivere in diretta social e in perenne corsa adrenalinica in un costante stato di eccitazione e di ubriacatura persistente e permanente».

Ma chi è Giuseppe Veneziano? Egli nasce a Mazzarino (Caltanissetta) nel 1971. Dopo essersi laureato in Architettura all'Università di Palermo, collabora con studi di architettura e parallelamente realizza vignette, illustrazioni e fumetti per alcuni quotidiani e riviste. A trent'anni si trasferisce definitivamente a Milano per dedicarsi alla pittura e all'insegnamento. Inizia a esporre nel 2004 e realizza numerose mostre personali e collettive, partecipa alle principali fiere di settore e a numerose Biennali, tra cui quella di San Pietroburgo, Praga e la 54ª Biennale di Venezia. Dalla critica e dalle riviste di settore è riconosciuto come uno dei massimi esponenti della "New Pop Italiana" e del gruppo "Italian Newbrow". Vive e lavora a Milano.

Dal 27 maggio al 27 luglio 2023 Giuseppe Veneziano ha realizzato un’importante mostra antologica a Caltanissetta, “Behind the beauty”. La mostra è stata organizzata dal Comune di Caltanissetta (assessore alla cultura era Marcella Natale) nelle luminose sale di Palazzo Moncada. L’esposizione è stata curata dal giornalista, scrittore e art manager Aldo Premoli. L’evento ha avuto anche dei preziosi momenti di approfondimento culturale. Evidenzio, ricordo tutto questo nei giorni ultimi del 2023. Giorni in cui, nella vituperata Caltanissetta, si parla e si straparla forsennatamente di Filippo Maria Fanti – Irama – e del suo cachet per il concerto di Capodanno in viale Regina Margherita.

E per questo, l’Amministrazione comunale guidata da Roberto Gambino è oggetto di interminabili commenti, critiche e improperi. Commenti, critiche e improperi che sindaco e giunta avrebbero analogamente ricevuto se non avessero organizzato alcunché o se avessero proposto uno spettacolo musicale di scarsa rilevanza. Insomma: ricordando la mostra “Behind the beauty” di Giuseppe Veneziano, forse dovremmo esprimere gratitudine verso l’Amministrazione comunale che è riuscita a organizzare e proporre un evento culturale e artistico così importante e stimolante. Del concerto del Capodanno 2024, a Caltanissetta, riparleremo. Ne sono certo. Oscar Wilde diceva: «Niente è più necessario del superfluo». Ma era Oscar Wilde.

Prof. Leandro Janni, presidente di Italia Nostra Sicilia



Giuseppe Veneziano ha vinto il concorso indetto dal magazine Artuu.it "Artist of the Year" 2023. Scrive Alessandro Riva: «Alla fine ha vinto Giuseppe Veneziano, l'enfant prodige del neopop italiano, l'artista che, più di ogni altro, oggi riempie le mostre, le fiere, le piazze digitali di ragazze e di ragazzi "qualsiasi", di giovani e vecchi non istruiti e non assuefatti al linguaggio del contemporaneo, di persone estranee e indifferenti al circuito ristretto dell'arte "ufficiale", che dell'artista apprezzano lo stile sarcastico, immediato, irriverente, divertito e corrosivo, capace di mettere insieme, in un'unica serie di quadri, una Madonna di Raffaello, Berlusconi, Michael Jackson, Spider Man, Gesù Bambino e Hitler, tutti comprimari di un grande circo folle e imbizzarrito quale di fatto oggi è il nostro immaginario diffuso, dove tutto si mescola con tutto come in un frullatore ubriaco, dove "alto" e "basso" - con buona pace di Umberto Eco, che l'aveva predetto almeno tre o quattro decenni fa -, sono spariti dalla circolazione da un tempo che pare immemorabile. E la "fine della Storia", da tempo annunciata e mai avvenuta nella realtà fattuale, si è avverata sotto forma di mimesis nel nostro immaginario digitale diffuso, dove i personaggi, gli avvenimenti e le vicissitudini del passato non hanno più, nella nostra testa, uno sviluppo lineare, ma esistono solo in un eterno presente orizzontale come insieme di volti, di immagini e di simboli utili a essere riciclati e riutilizzati ad uso e consumo dei bisogni dell'oggi, dove il passato e il futuro sono presenti entrambi in un calderone confuso, dissennato, assordante e divertente che ci vede consumare freneticamente studi, affetti, amicizie, passioni, ideologie, lavoro come in una grande, immensa, insensata e tragicomica serie TV live, da vivere in diretta social e in perenne corsa adrenalinica in un costante stato di eccitazione e di ubriacatura persistente e permanente». Ma chi è Giuseppe Veneziano? Egli nasce a Mazzarino (Caltanissetta) nel 1971. Dopo essersi laureato in Architettura all'Università di Palermo, collabora con studi di architettura e parallelamente realizza vignette, illustrazioni e fumetti per alcuni quotidiani e riviste. A trent'anni si trasferisce definitivamente a Milano per dedicarsi alla pittura e all'insegnamento. Inizia a esporre nel 2004 e realizza numerose mostre personali e collettive, partecipa alle principali fiere di settore e a numerose Biennali, tra cui quella di San Pietroburgo, Praga e la 54ª Biennale di Venezia. Dalla critica e dalle riviste di settore è riconosciuto come uno dei massimi esponenti della "New Pop Italiana" e del gruppo "Italian Newbrow". Vive e lavora a Milano. Dal 27 maggio al 27 luglio 2023 Giuseppe Veneziano ha realizzato un'importante mostra antologica a Caltanissetta, "Behind the beauty". La mostra è stata organizzata dal Comune di Caltanissetta (assessore alla cultura era Marcella Natale) nelle luminose sale di Palazzo Moncada. L'esposizione è stata curata dal giornalista, scrittore e art manager Aldo Premoli. L'evento ha avuto anche dei preziosi momenti di approfondimento culturale. Evidenzio, ricordo tutto questo nei giorni ultimi del 2023. Giorni in cui, nella vituperata Caltanissetta, si parla e si straparla forsennatamente di Filippo Maria Fanti - Irama - e del suo cachet per il concerto di Capodanno in viale Regina Margherita. E per questo, l'Amministrazione comunale guidata da Roberto Gambino è oggetto di interminabili commenti, critiche e improperi. Commenti, critiche e improperi che sindaco e giunta avrebbero analogamente ricevuto se non avessero organizzato alcunché o se avessero proposto uno spettacolo musicale di scarsa rilevanza. Insomma: ricordando la mostra "Behind the beauty" di Giuseppe Veneziano, forse dovremmo esprimere gratitudine verso l'Amministrazione comunale che è riuscita a organizzare e proporre un evento culturale e artistico così importante e stimolante. Del concerto del Capodanno 2024, a Caltanissetta, riparleremo. Ne sono certo. Oscar Wilde diceva: «Niente è più necessario del superfluo». Ma era Oscar Wilde.

Prof. Leandro Janni, presidente di Italia Nostra Sicilia

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare