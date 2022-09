Eventi 503

Le Vie dei Tesori, ultimo weekend alla scoperta delle bellezze di Caltanissetta e San Cataldo

A Caltanissetta un’esperienza particolare: Spazio Pitta, nel quartiere Angeli

Redazione

Un ultimo weekend con il botto: perché sembra quasi che le otto città di questa prima tranche delle Vie dei Tesori abbiano serbato almeno un sito a testa, un’esperienza, una gita fuori porta … da non perdere. Così ecco il terzo e ultimo fine settimana (sabato e domenica 24 e 25 settembre), in attesa che partano il 1 ottobre le altre sette città.

Ma godiamoci intanto questi tesori: nella Enna arroccata di conventi e palazzi, apre le porte per la prima volta al pubblico il giardino segreto della ex Banca d’Italia, costruita nel ventennio fascista. Ma si visiteranno anche le cripte con un … mummiologo, e viene aggiunta una nuova sessione di yoga sabato alle 17 alla Rocca di Cerere. A Caltanissetta un’esperienza particolare: Spazio Pitta, nel quartiere Angeli, è nata dalla forza di Lorenzo Ciulla, in arte il Pittastorie, ma si è subito allargata agli artisti e al quartiere; e il Palazzo del Seminario Vescovile ed il Museo Diocesano prolungheranno l’orario delle visita di un'ora, per far scoprire anche una nuova opera di Massimiliano Ferragina, che sarà presentata già domani nel corso di un convegno che rientra nelle celebrazioni per i 40 anni del Museo: si tratta dell’opera “Sacra Conversazione”, realizzata in tecnica mista. Fuori programma confermano l'apertura (non prevista in un primo tempo) sia la Chiesa delle Anime Sante del Purgatorio con la cripta e la chiesa di Santa Lucia, entrambe nella piccola San Cataldo.



