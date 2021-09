Eventi 219

Le scarpe dell'antimafia fanno tappa a San Cataldo, carovana per una nuova legge sui beni confiscati

Sabato 25 settembre alle ore 10 la carovana farà tappa a San Cataldo presso la sede del Circolo Arci

Redazione

23 Settembre 2021 18:19

L’iniziativa regionale “Le Scarpe dell’Antimafia. In cammino tra beni confiscati e diritti negati”, organizzata da Arci Sicilia e I Siciliani giovani, con il contributo di Geotrans e Banca Etica, dopo le tappe di Palermo della scorsa settimana, dal 24 al 26 settembre toccherà le province di Agrigento, Caltanissetta e Ragusa. Un programma fitto di appuntamenti per accendere riflettori sull’utilizzo sociali dei beni e dei soldi confiscati ai mafiosi.

La partenza è prevista da Catania venerdì 24 settembre alle ore 10, dove la carovana parteciperà allo Sciopero Globale per il clima che si terrà in piazza Vincenzo Bellini. Sabato 25 settembre alle ore 10 la carovana farà tappa a San Cataldo presso la sede del Circolo Arci.



