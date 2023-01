Cronaca 587

Le rivelazioni di Baiardo: "Il passaggio di mano dell'agenda rossa l'ho visto nel '92-93. Ho visto dei fogli che la riproducevano"

Dopo quattro processi sulla strage di via D'Amelio in cui perse la vita il giudice Paolo Borsellino nuove rivelazioni

Redazione

23 Gennaio 2023 09:22 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/le-rivelazioni-di-baiardo-il-passaggio-di-mano-dellagenda-rossa-lho-visto-nel-92-93-ho-visto-dei-fogli-che-la-riproducevano Copia Link Condividi Notizia

Quattro processi sulla strage di via D’Amelio, un presunto depistaggio (si attende la pubblicazione delle motivazioni di primo grado) e tante ombre all’orizzonte perché manca la famosa “agenda rossa” del magistrato Paolo Borsellino che portava con sé all’interno della borsa quel pomeriggio del 19 luglio del 1992. Tanti misteri a trent’anni da quell’eccidio e quell’agenda che ancora oggi non si trova. E c’è chi l’ha vista. "Il passaggio di mano dell'agenda rossa l'ho visto nel '92-93 Ho visto dei fogli che la riproducevano. Io dico che Graviano non era lì come dicono i pentiti a proposito dell'omicidio di Borsellino. Graviano ha 12 ergastoli, non devo difenderlo per fargliene togliere uno". Così Salvatore Baiardo stasera a Non è l'Arena. E rivolto al conduttore Massimo Giletti: "Lei sta rischiando parecchio, a 360 gradi, fa del buon giornalismo ma sta rischiando, e non solo a livello di mafia".



Quattro processi sulla strage di via D'Amelio, un presunto depistaggio (si attende la pubblicazione delle motivazioni di primo grado) e tante ombre all'orizzonte perché manca la famosa "agenda rossa" del magistrato Paolo Borsellino che portava con sé all'interno della borsa quel pomeriggio del 19 luglio del 1992. Tanti misteri a trent'anni da quell'eccidio e quell'agenda che ancora oggi non si trova. E c'è chi l'ha vista. "Il passaggio di mano dell'agenda rossa l'ho visto nel '92-93 Ho visto dei fogli che la riproducevano. Io dico che Graviano non era lì come dicono i pentiti a proposito dell'omicidio di Borsellino. Graviano ha 12 ergastoli, non devo difenderlo per fargliene togliere uno". Così Salvatore Baiardo stasera a Non è l'Arena. E rivolto al conduttore Massimo Giletti: "Lei sta rischiando parecchio, a 360 gradi, fa del buon giornalismo ma sta rischiando, e non solo a livello di mafia".

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare