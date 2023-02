Eventi 533

Le problematiche che affliggono i giovani e gli ultimi tragici avvenimenti: a San Cataldo padre Giambra organizza un meeting per fare il punto

"Discuteremo delle problematiche sociali, culturali ed economiche che affliggono il nostro paese"

Organizzato da padre Alessandro Giambra per venerdì 3 febbraio in chiesa Madre, a San Cataldo, il "Meeting della speranza" in occasione della Giornata della Fratellanza. "Ho organizzato il meeting - spiega padre Alessandro - alla luce dei recenti eventi tragici che hanno riguardato diversi giovani del nostro territorio, che purtroppo si sono tolti la vita. Da quando sono arrivato a San Cataldo noto una vera e propria fuga dei giovani e mi chiedo cosa stia succedendo. Per questo ho deciso di convocare le realtà istituzionali, associative e cooperative del territorio per fare il punto. Discuteremo delle problematiche sociali, culturali ed economiche che affliggono il nostro paese a seguito degli ultimi eventi che hanno segnato la comunità cittadina".



