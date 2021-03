Eventi 80

"Le Mura Timolentee: rivelazione di una Sicilia unica e misteriosa", realizzato un video dedicato alla gloriosa Gela

L'assessorato regionale al Turismo, ha realizzato una clip dedicata ad uno dei più grandi tesori che custodisce la città

Redazione

16 Marzo 2021 11:47

“Finalmente, e per la prima volta, a Gela si inizia a parlare seriamente di promozione del territorio e di turismo. La clip realizzata alle Mura Timoleontee ci regala 9 minuti di storia e di autentica bellezza, ci riporta indietro nei secoli e fa esattamente quello che, come amministrazione, abbiamo sempre detto di voler fare: ripartire dalle vocazioni naturali del territorio”.

Il Sindaco Lucio Greco e l'assessore al turimo Cristian Malluzzo invitano i cittadini gelesi ad andare su Youtube e su tutte le piattaforme social (Facebook, Instagram, Pinterest) per vedere e condividere il trailer e il video “La grande pietra – Le Mura Timoleontee: rivelazione di una Sicilia unica e misteriosa”, prodotto da “Casa del Musical” e realizzato dall'Assessorato Regionale al turismo, allo sport e allo spettacolo, in partnership con il Parco Archeologico di Gela e con il patrocinio del Comune di Gela.

Eccoli i primi, tangibili frutti delle due convenzioni fra i tre Enti stipulate lo scorso 23 dicembre, alla presenza, per il Parco, del direttore, arch. Luigi Gattuso, e, per il Dipartimento Regionale, del dirigente, dr. Giuseppe Cigna.

“Grazie alla volontà, alla tenacia e alla lungimiranza di questa amministrazione, - proseguono Greco e Malluzzo - che ha subito voluto scommettere sugli eventi all'interno dei siti archeologici, e grazie, naturalmente, alla collaborazione col Parco Archeologico di Gela e il suo direttore, siamo riusciti a fare una cosa inedita in città. Mai nessuno aveva pensato di girare un video promozionale alle Mura, l'idea e l'ispirazione sono nate proprio dopo aver acceso i riflettori sul prestigioso sito. Siamo rimasti davvero incantati dalle clip, e siamo sicuri che emozioneranno anche i nostri concittadini.

Pertanto, chiediamo loro di condividere sia il trailer che il video per intero, in modo che chiunque possa vederli, in qualunque parte del mondo, e innamorarsene, scegliendo Gela come meta per le proprie vacanze, quando potremo finalmente tornare a viaggiare. Non abbiamo davvero nulla da invidiare a nessun'altra realtà. La nostra terra – concludono gli amministratori - parla una lingua tutta sua, e ci racconta un'avventura straordinaria in cui, per millenni, acqua, aria, terra e fuoco si sono fusi insieme per dar vita a questo angolo di Paradiso”.

Link per vedere trailer e clip:

https://www.facebook.com/visitsicily.info

https://www.instagram.com/ig_visitsicily/

https://www.pinterest.it/visitsicilyOP/sicilia-archeologica/?autologin=true

https://www.youtube.com/c/VisitSicilyofficialpage/videos



"Finalmente, e per la prima volta, a Gela si inizia a parlare seriamente di promozione del territorio e di turismo. La clip realizzata alle Mura Timoleontee ci regala 9 minuti di storia e di autentica bellezza, ci riporta indietro nei secoli e fa esattamente quello che, come amministrazione, abbiamo sempre detto di voler fare: ripartire dalle vocazioni naturali del territorio".

Il Sindaco Lucio Greco e l'assessore al turimo Cristian Malluzzo invitano i cittadini gelesi ad andare su Youtube e su tutte le piattaforme social (Facebook, Instagram, Pinterest) per vedere e condividere il trailer e il video "La grande pietra - Le Mura Timoleontee: rivelazione di una Sicilia unica e misteriosa", prodotto da "Casa del Musical" e realizzato dall'Assessorato Regionale al turismo, allo sport e allo spettacolo, in partnership con il Parco Archeologico di Gela e con il patrocinio del Comune di Gela. Eccoli i primi, tangibili frutti delle due convenzioni fra i tre Enti stipulate lo scorso 23 dicembre, alla presenza, per il Parco, del direttore, arch. Luigi Gattuso, e, per il Dipartimento Regionale, del dirigente, dr. Giuseppe Cigna.

"Grazie alla volontà, alla tenacia e alla lungimiranza di questa amministrazione, - proseguono Greco e Malluzzo - che ha subito voluto scommettere sugli eventi all'interno dei siti archeologici, e grazie, naturalmente, alla collaborazione col Parco Archeologico di Gela e il suo direttore, siamo riusciti a fare una cosa inedita in città. Mai nessuno aveva pensato di girare un video promozionale alle Mura, l'idea e l'ispirazione sono nate proprio dopo aver acceso i riflettori sul prestigioso sito. Siamo rimasti davvero incantati dalle clip, e siamo sicuri che emozioneranno anche i nostri concittadini. Pertanto, chiediamo loro di condividere sia il trailer che il video per intero, in modo che chiunque possa vederli, in qualunque parte del mondo, e innamorarsene, scegliendo Gela come meta per le proprie vacanze, quando potremo finalmente tornare a viaggiare. Non abbiamo davvero nulla da invidiare a nessun'altra realtà. La nostra terra - concludono gli amministratori - parla una lingua tutta sua, e ci racconta un'avventura straordinaria in cui, per millenni, acqua, aria, terra e fuoco si sono fusi insieme per dar vita a questo angolo di Paradiso". Link per vedere trailer e clip:

https://www.facebook.com/visitsicily.info

https://www.instagram.com/ig_visitsicily/

https://www.pinterest.it/visitsicilyOP/sicilia-archeologica/?autologin=true

https://www.youtube.com/c/VisitSicilyofficialpage/videos

Ti potrebbero interessare