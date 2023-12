Cronaca 326

Le malattie cardiovascolari uccidono 20 milioni di persone nel mondo

Il report fornisce un aggiornamento delle stime sanitarie rilevate nel 2022

Redazione

Ogni anno sono milioni le vite che vengono perse prematuramente a causa delle malattie cardiovascolari. Sebbene prevenibili nell'80% dei casi, rimangono la principale causa di morte in tutto il mondo con circa 20 milioni di decessi, attribuibili soprattutto a ipertensione, colesterolo alto, dieta scorretta e inquinamento atmosferico. È quanto emerge dal nuovo numero speciale del Journal of the American College of Cardiology (Jacc), che verrà discusso in occasione del congresso nazionale della Società Italiana di Cardiologia (SIC).

Il report fornisce un aggiornamento delle stime sanitarie rilevate nel 2022 relative all'impatto e alle tendenze delle malattie cardiovascolari a livello globale. In particolare il report ha analizzato l'impatto di 18 condizioni cardiovascolari e 15 fattori di rischio in 21 regioni del mondo, 204 nazioni e territori, per fornire un vero e proprio atlante di queste patologie. Dal rapporto emerge che il numero globale di decessi dovuti a malattie cardiovascolari è aumentato, passando da 12,4 milioni nel 1990 a 19,8 milioni nel 2022.

Tra le malattie cardiovascolari prese in considerazione, la cardiopatia ischemica, patologia che si verifica quando c'è un insufficiente apporto di sangue e ossigeno al cuore, rimane la principale causa di mortalità a livello globale, con circa 109 decessi ogni 100.000 abitanti, seguita da emorragia intracerebrale e ictus ischemico.



